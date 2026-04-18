Washington prolonge la suspension de la plupart des sanctions contre le pétrole russe

Le département américain du Trésor a prolongé temporairement vendredi 17 avril, jusqu'au 16 mai, la suspension de la majorité des sanctions visant l'industrie pétrolière russe, une décision qui intervient alors que la reprise via le détroit d'Ormuz a entraîné une forte baisse des cours du pétrole.

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Photo : CTV/CVN

La décision, effective dès aujourd'hui, concerne l'ensemble des opérations liées à l'embarquement et la livraison de pétrole provenant de Russie, et s'applique également aux navires de la flotte fantôme russe jusqu'ici sous sanctions.

Seule limite, les transactions avec l'Iran, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Cuba, ainsi que les régions ukrainiennes occupées, dont la Crimée, restent interdites.

Le gouvernement américain avait déjà levé temporairement les sanctions concernant le pétrole russe stocké en mer, avec pour but d'atténuer l'envolée des prix du pétrole.

Mais le secrétaire au Trésor Scott Bessent a assuré mercredi 15 avril que cette suspension ne serait pas prolongée au-delà de la période initiale.

"Nous ne renouvellerons pas la licence sur le pétrole russe", avait-il affirmé en conférence de presse.

Le gouvernement américain impose des sanctions sur les ressources pétrolières de la Russie et de l'Iran afin d'assécher les recettes des autorités de ces pays.

Mais Washington a mis en place en mars une dérogation temporaire pour que le pétrole de ces pays puisse être vendu afin de modérer la flambée des cours consécutive au conflit au Moyen-Orient.

AFP/VNA/CVN