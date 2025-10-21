L'Iran déclare caduc son accord de coopération avec l'AIEA

Un haut responsable de la sécurité iranienne a déclaré lundi 20 octobre que l'accord de coopération conclu au Caire en septembre entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) était caduc, après que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont déclenché le mécanisme de "snapback" rétablissant les sanctions de l'ONU contre Téhéran.

Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale (CSSN), a tenu ces propos à Téhéran lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien Qasim al-Araji, au cours de laquelle il a évoqué l'avenir des relations Iran et l'agence onusienne.

"Ils auraient dû éviter de mettre en œuvre le mécanisme de snapback", a déclaré M. Larijani selon l'Agence de presse des étudiants iraniens. Il a ajouté que toute proposition de l'AIEA visant à reprendre leur coopération devrait être examinée par le CSSN.

L'Iran avait déjà suspendu sa coopération avec l'AIEA en juin, en vertu d'une loi parlementaire, reprochant à l'agence son absence face aux attaques israéliennes et américaines contre les sites nucléaires dans le pays, ainsi que ses inquiétudes concernant la sécurité de ses installations et ses scientifiques.

M. Larijani a également rejeté les récentes déclarations du directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, sur le stock iranien d'uranium enrichi à 60%, estimant que ses rapports "n'ont désormais plus aucun effet".

