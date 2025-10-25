Donald Trump s'envole pour l'Asie

Donald Trump s'est envolé vendredi soir 24 octobre pour une importante tournée en Asie, qui sera marquée par une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, aux enjeux majeurs pour l'économie mondiale.

>> Au sommet sur Gaza, Donald Trump proclame un "jour formidable pour le Moyen-Orient"

>> Trump exhorte la Russie et l'Ukraine à "s'en arrêter là où elles sont" pour mettre fin au conflit

>> Sommet Trump - Poutine sur l'Ukraine en vue à Budapest

>> Donald Trump dit que les négociations commerciales avec le Canada sont "rompues"

Le président américain s'est aussi montré ouvert à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de cette tournée, la première dans la région depuis son retour au pouvoir en janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'aimerais bien, il sait que nous y allons", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche lorsqu'on lui a demandé si une telle entrevue était possible. La dernière remonte à 2019.

Cette tournée en Asie comprend des étapes en Malaisie, au Japon et en République de Corée.

Un haut responsable américain a déclaré vendredi 24 octobre que M. Trump "tiendrait ses promesses envers le peuple américain dans l'une des régions les plus dynamiques du monde sur le plan économique, en signant une série d'accords économiques", notamment sur les terres rares.

À Kuala Lumpur, Donald Trump participera dimanche 26 octobre au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Il devrait conclure un accord commercial avec la Malaisie et, surtout, assister à la signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge.

Après un conflit de plusieurs jours, les deux voisins ont conclu un cessez-le-feu le 29 juillet, à la suite d'une intervention de Donald Trump.

Une rencontre avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva est également prévue à l'occasion du sommet de l'Asean, a indiqué Donald Trump à bord de l'avion présidentiel.

Les deux dirigeants ont commencé à aplanir leurs différends après des mois de tensions liées en premier lieu au procès et à la condamnation de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié du locataire de la Maison Blanche.

"Tous les sujets"

Donald Trump se rendra ensuite lundi 27 octobre au Japon où il rencontrera le lendemain Sanae Takaichi, devenue cette semaine la première femme à prendre la tête du gouvernement japonais. Cette dernière a dit vouloir des "discussions franches" avec le président américain.

Tokyo a signé cet été un accord commercial avec Washington, mais certains détails restent à discuter.

Mais le point d'orgue de la tournée aura lieu en République de Corée, où Donald Trump est attendu à partir de mercredi prochain 29 octobre pour un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), en marge duquel il aura un entretien avec Xi Jinping à Gyeongju, programmé jeudi 30 octobre.

Donald Trump a dit espérer conclure un accord avec le président chinois sur "tous les sujets", même s'il entend surtout "discuter de la relation économique et commerciale", selon le haut responsable américain cité précédemment.

Cette rencontre est d'autant plus cruciale depuis que la Chine a annoncé une réduction de ses exportations de terres rares, Donald Trump ayant brandi en réponse la menace de 100% de droits de douane supplémentaires pour les produits chinois.

Le président américain rencontrera aussi, à l'occasion de ce sommet, son homologue sud-coréen Lee Jae Myung, prononcera un discours devant des hommes d'affaires et participera à un dîner des dirigeants de l'APEC, selon la Maison Blanche.

AFP/VNA/CVN