Présidentielle

Côte d'Ivoire : clôture du scrutin et début du dépouillement

Les bureaux de vote pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ont fermé samedi 25 octobre à 18h00 (heure locale), marquant officiellement la fin du scrutin et le début du dépouillement.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La journée de vote s'est déroulée dans un climat globalement apaisé, avec une participation jugée mitigée.

Dans les centres de vote, les membres des bureaux procèdent au comptage des bulletins en présence des derniers électeurs et des représentants des candidats.

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, s'est déclaré satisfait du déroulement du scrutin malgré quelques "incidents marginaux" dans certaines localités.

Pour lui, ces "incidents mineurs" sont des "actes de vandalisme" qui ne constituent pas une "irrégularité" susceptibles de remettre en cause la validité du scrutin.

Selon les données de la CEI, le vote s'est déroulé dans 25.678 bureaux de vote ouverts répartis sur 11.835 lieux de vote à l'intérieur du pays, et 71 à l'étranger.

Plus de huit millions d'électeurs étaient appelés à départager le président sortant Alassane Ouattara et les quatre autres candidats, à savoir Jean-Louis Billon, Simone Ehivet-Gbagbo, Henriette Lagou et Ahoua Don Mello.

Au moins 2.300 observateurs nationaux et internationaux, dont 251 experts dans le cadre d'une mission conjointe de l'Union africaine (UA) et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ont scruté les opérations de vote.

Après avoir voté en fin de matinée, M. Ouattara avait souhaité que les résultats soient proclamés "au plus tard demain".

Xinhua/VNA/CVN