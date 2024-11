Transformation et fabrication

Les investissements directs étrangers sont sur de bons rails

>> Les investissements étrangers dépassent les 24,78 milliards d'USD en neuf mois

>> Le commerce extérieur et les investissements étrangers dopent la croissance économique

>> Le Vietnam vise à attirer 40 milliards d'USD des investissements directs étrangers

Le total des IDE, comprenant les nouveaux capitaux, les ajustements et les apports en capital via des achats d'actions, a augmenté de 1,9% par rapport à la même période de l'année dernière, d'après le GSO.

Photo : VNA/CVN

Le secteur de la transformation et de la fabrication, qui a attiré 9,79 milliards d'USD, est suivi par l'immobilier avec 3,24 milliards d'USD, soit 21,3% du total, et d'autres secteurs avec 2,2 milliards d'USD, représentant 14,5%.

Parmi les 76 pays et territoires ayant investi au Vietnam au cours des dix derniers mois, Singapour arrive en tête avec 4,98 milliards d'USD, suivi par la République de Corée avec 2,08 milliards d'USD, la Chine avec 2,07 milliards d'USD, et Hong Kong (Chine) avec 1,69 milliard d'USD.

Parallèlement, selon l'Agence d'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, le Vietnam a attiré 19,58 milliards d'USD d'IDE au cours des dix derniers mois, soit une hausse de 8,8% par rapport à l'année précédente. Le secteur de la transformation et de la fabrication a dominé avec 15,8 milliards d'USD, représentant 80,7%, suivi par l'immobilier avec 1,56 milliard d'USD (8%) et la production et distribution d'électricité, de gaz, d'eau chaude, de vapeur et de climatisation avec 801,7 millions d'USD (4,1%).

Entre janvier et octobre de 2024, le total des investissements du Vietnam à l'étranger, incluant les investissements nouveaux et ajustés, a atteint 473,1 millions d'USD, marquant une augmentation de 11,5% par rapport à l'année précédente.

VNA/CVN