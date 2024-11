Objectif de croissance réalisable compte tenu des performances enregistrées en neuf premiers mois

>> L’économie vietnamienne sur de bons rails

>> Optimisme pour l’objectif de croissance économique en 2024

Photo : VNA/CVN

De janvier à septembre, plus de 7,64 milliards d'USD d'investissements étrangers ont été ajoutés à 1.027 projets existants, en hausse respectivement de plus de 48% et de 7,3% sur un an. Le décaissement de capitaux étrangers a atteint 17,34 milliards d'USD, en hausse de 8,9%.

Selon EuroCham Vietnam, en 2024, le Vietnam reste attractif pour les investisseurs étrangers qui continuent d'affluer fortement dans le pays. L'indice de confiance des entreprises européennes a connu une hausse notable, passant de 45,1 au troisième trimestre de l'année dernière à 52 au troisième trimestre de 2024.

En outre, la production industrielle a maintenu sa croissance avec une augmentation de 8,6% de l'indice de production industrielle sur neuf mois en glissement annuel. Le commerce extérieur a atteint environ 579 milliards d'USD, en hausse de 16,3% sur un an, les exportations ayant augmenté de 15,4%.

VNA/CVN