Le secteur des fruits de mer est prêt pour la croissance avec des exportations favorables

Au troisième trimestre, Vinh Hoan Corporation a signalé une reprise significative, réalisant un bénéfice avant impôts de 402 milliards de dôngs (près de 16 millions d'USD), soit une augmentation de 82% par rapport à la même période en 2023.

Ce résultat marque un retour à la croissance positive depuis le quatrième trimestre 2022, qui avait conclu un précédent cycle de croissance dans le secteur des exportations de pangasius au Vietnam. En conséquence, le bénéfice cumulé avant impôts de Vinh Hoan pour les neuf premiers mois de 2024 a dépassé les résultats de l'année précédente.

Les États-Unis restent le plus grand marché et moteur de croissance de Vinh Hoan, avec des revenus d’exportation vers les États-Unis atteignant plus de 2,9 billions de dongs, soit une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente. Pour 2024, elle prévoit un chiffre d’affaires de près de 13,4 billions de dongs, en hausse de 34 %, et un bénéfice après impôts de 1,19 billion de dongs, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2023.

Les prévisions de croissance de l’entreprise sont soutenues par la demande anticipée de fin d’année des importateurs américains, qui augmentent traditionnellement leurs achats pour la période des fêtes.

L’augmentation de la demande devrait profiter à la valeur globale des exportations de fruits de mer du Vietnam, Vinh Hoan se positionnant comme le plus grand exportateur vietnamien de filets de pangasius congelés vers les États-Unis, avec une part de marché de 47%.

L’entreprise a été proactive dans l’expansion de sa chaîne de valeur des produits afin de maximiser l’utilisation des sous-produits, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Dans le secteur de la crevette, les avancées technologiques améliorent les taux de réussite de l’élevage, réduisent les coûts de production par unité et augmentent les marges bénéficiaires.

FrançaisSao Ta Foods JSC (FMC) a affiché un chiffre d'affaires de plus de 2,8 billions de dôngs au troisième trimestre, soit une augmentation de 58,6%, tandis que le bénéfice net a atteint 94,8 milliards de dôngs, en hausse de 6,2% par rapport à l'année précédente.

Bien que la croissance des bénéfices ait été inférieure à celle des revenus en raison d'une baisse des revenus financiers et de dépenses de vente élevées, la marge bénéficiaire brute de Sao Ta a connu une amélioration de 10,3% à 10,8%.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Sao Ta a enregistré une hausse de 32% de la production de crevettes ainsi qu'une hausse de 11% des prix de vente moyens. Cependant, les droits de douane antidumping et anti-contournement sur les exportations américaines ont modéré la croissance du bénéfice net, ce qui n'a entraîné qu'une augmentation de 0,9% d'une année sur l'autre.

Minh Phu Seafood Corp a également enregistré une forte reprise au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires atteignant 2,7 billions de dongs, en hausse de 35% d'une année sur l'autre, et un bénéfice après impôts dépassant 198 milliards de dôngs. Ce résultat contraste fortement avec la perte de 88 milliards de dôngs du trimestre précédent et une perte de 13,3 milliards de dôngs au troisième trimestre 2023.

La performance financière de l'entreprise a été renforcée par un revenu financier de 319 milliards de dongs, près de 32 fois celui de la même période l'année dernière, principalement provenant des dividendes reçus des filiales.

À la fin du mois de septembre, le chiffre d'affaires cumulé de Minh Phu a atteint 6,2 billions de dôngs, soit une augmentation de 33,5%, tandis que le bénéfice net a été multiplié par près de 17 par rapport à l'année dernière pour atteindre 135 milliards de dôngs.

Le secteur plus large des produits de la mer au Vietnam a montré des améliorations marquées à mesure que les activités d'exportation se renforcent.

Les données du Département général des douanes du Vietnam indiquent que les revenus des exportations de produits de la mer ont atteint 7,16 milliards de dôngs au cours des neuf premiers mois de 2024, en hausse de 8,5%. Les exportations de crevettes ont mené cette croissance, représentant environ 40% de la valeur totale des exportations de produits de la mer, les principaux marchés étant les États-Unis, le Japon et l'Union européenne.

De plus, les exportations de pangasius ont enregistré des gains notables, soutenus par la reprise de la demande sur les marchés traditionnels tels que les États-Unis et l'UE.

Sélection des opportunités d'actions de produits de la mer

Luong Duy Phuoc, responsable de l'analyse chez Kafi Securities, prédit que la dynamique commerciale positive dans le secteur national des produits de la mer pourrait perdurer jusqu'au premier semestre 2025. Au cours des deux à trois prochains trimestres, les entreprises de produits de la mer devraient produire des résultats favorables.

La valorisation actuelle des entreprises de produits de la mer est raisonnable - pas trop chère, mais plus bon marché. Par conséquent, pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans des actions de produits de la mer, les leaders du secteur comme Vinh Hoan sont un choix judicieux, a déclaré Phuoc à tinnhanhchungkhoan.vn, soulignant que les actions de produits de la mer pourraient être plus adaptées aux investisseurs à moyen et long terme.

Bien que les produits de la mer vietnamiens soient confrontés à une concurrence importante de la part des pays d'Amérique du Sud et d'autres pays asiatiques, une reprise de la demande mondiale pourrait permettre aux entreprises de maintenir leur croissance au cours de la période à venir.

Nguyên Tiên Dung, responsable de l'analyse industrielle et boursière chez MB Securities, prévoit que les prix de vente moyens des exportateurs vietnamiens de pangasius resteront probablement stables, malgré une baisse des prix des alevins de pangasius due à une augmentation de l'offre et à une tendance à la baisse des coûts des ingrédients alimentaires.

Cette réduction des coûts des intrants, associée à des prix de vente stables, devrait améliorer les marges bénéficiaires, ce qui profitera aux entreprises détenant une part de marché substantielle aux États-Unis.

De même, les exportateurs de crevettes vers les États-Unis et le Japon sont bien placés pour bénéficier de la croissance du volume et des prix. Parmi les producteurs de pangasius, Vinh Hoan se distingue comme un prospect d'investissement de premier ordre.

Les restrictions sur les importations de fruits de mer d'origine russe et l'offre limitée de tilapia chinois sur le marché américain ont positionné le pangasius comme une alternative viable au corégone, soutenant des perspectives d'exportation positives pour le pangasius vietnamien. Dans le secteur de la crevette, Sao Ta Foods représente une opportunité d'investissement notable.

Le ministère américain du Commerce a récemment finalisé les droits de douane anti-subvention sur les crevettes congelées d'eau chaude en provenance d'Équateur, d'Inde, d'Indonésie et du Vietnam, imposant un droit de douane de 2,84% à Sao Ta.

Cependant, la société a alloué de manière proactive 23 milliards de dôngs à cette taxe au cours des neuf premiers mois de 2024, a déclaré Nguyên Tiên Dung.

Alors que la croissance des bénéfices de Sao Ta pour 2024 devrait rester stable, la rentabilité de 2025 pourrait augmenter de 40%, soutenue par une augmentation de 40 % de la capacité des nouvelles usines, une demande stable aux États-Unis et au Japon, et une éventuelle annulation des dispositions antidumping mises de côté en 2023.

