FPT s'associe à OutSystems pour renforcer ses offres de solutions low-code

Grâce à cette collaboration, FPT devient l'un des partenaires revendeurs et prestataires d'OutSystems sur le marché sud-coréen, offrant à ses clients des solutions logicielles au déploiement accéléré et à des coûts compétitifs.

Photo : Nhândân/CVN

En exploitant la plateforme low-code avancée d'OutSystems, FPT vise à enrichir son portefeuille avec des services de développement, de prototypage et de déploiement d'applications rapides. Ce partenariat ouvre également des opportunités pour étendre sa portée grâce à l'écosystème de partenaires d'OutSystems. De plus, les deux entreprises organiseront conjointement des ateliers et participeront à des initiatives communes de vente et de marketing, favorisant l'échange de connaissances pour un succès partagé.

La combinaison de la plateforme low-code basée sur l'IA d'OutSystems et des capacités de livraison éprouvées de FPT permettra aux entreprises d’améliorer leur efficacité opérationnelle, d'étendre les fonctionnalités système et d'optimiser l'expérience client.

Ce partenariat priorise le développement de solutions innovantes, notamment des technologies low-code basées sur l'IA générative, pour accélérer la transformation numérique des entreprises coréennes et renforcer leur agilité et compétitivité sur un marché en pleine évolution.

Depuis le début de son partenariat avec OutSystems en 2019, FPT a réalisé des avancées notables. L’entreprise dispose d'une équipe de plus de 5.000 développeurs spécialisés en low-code, lui permettant de proposer une gamme complète de services, allant du développement à l'exploitation et la maintenance d'applications logicielles sur des plateformes low-code.

VNA/CVN