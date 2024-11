Le Vietnam fait un pas audacieux pour améliorer le climat des affaires

Le climat des affaires et des investissements au Vietnam montre des améliorations marquées suite à des efforts de réforme soutenus, avec un meilleur accès aux informations et réglementations liées aux affaires, une réduction des coûts non officiels et des réformes administratives efficaces, selon la dernière enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Cette année, le monde des affaires a été témoin de changements de politique positifs de la part des organismes de réglementation, le gouvernement s'attaquant activement aux réglementations obsolètes et simplifiant les procédures administratives. Cependant, les entreprises ont des attentes plus élevées vis-à-vis des réformes et sont déterminées à gérer les goulots d'étranglement de la réglementation.

Une préoccupation majeure reste la réglementation sur la sécurité incendie, notamment les spécifications relatives à la peinture ignifuge, les indices de résistance au feu, les distances de séparation coupe-feu et le système d'approvisionnement en eau, qui créent des obstacles majeurs aux entreprises. De nombreux bâtiments achevés restent inutilisés en raison des exigences, ce qui entraîne des pertes substantielles pour les entreprises et la société.

Des dialogues ont eu lieu entre les agences de gestion de l’État, les associations et les entreprises pour réviser la loi sur la prévention et la lutte contre les incendies afin de supprimer les obstacles qui les freinent dans leurs projets.

La réglementation sur le transport de marchandises en transit a également mis à l’épreuve le secteur de la logistique. Selon le président de l'Association des entreprises de logistique du Vietnam, Dào Trong Khoa, les entreprises de transport vietnamiennes ont été sanctionnées pour violation de la réglementation sur le transport de marchandises en transit, bien qu’elles ne soient pas autorisées à vérifier le contenu des cargaisons alors que les informations sur les marchandises dans la déclaration douanière sont fournies par leurs partenaires.

Les taxes de protection de l’environnement pour les émissions constituent un autre obstacle, avec des chevauchements avec la loi sur la protection de l’environnement. Le secrétaire général adjoint de la VCCI et chef du département juridique de la VCCI, Dâu Anh Tuân, a déclaré que si les outils économiques sont essentiels pour la protection de l’environnement, les entreprises sont déjà confrontées à de multiples obligations environnementales, notamment les taxes sur les déchets solides, les eaux usées et les déchets dangereux.

Le Vietnam a promulgué la loi sur la taxe de protection de l’environnement, qui prélève des taxes sur le pétrole et le charbon, les principaux combustibles responsables des émissions. Les lois actuelles sur la protection de l’environnement prévoient la délivrance de permis environnementaux, qui comprennent des dispositions concernant la quantité et la qualité des émissions ainsi que des mesures de surveillance automatiques et périodiques.

La plupart des entreprises se sont conformées à ces obligations, ce qui a permis aux agences gouvernementales de recueillir suffisamment de données pour imposer des taxes sur les émissions plutôt que de taxer les carburants utilisés, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que bien que les ministères et les secteurs compétents aient examiné et élaboré des mesures pour réduire et simplifier diverses exigences liées aux entreprises au cours de ces trois dernières années, elles n'ont pas répondu aux attentes des entreprises. Il a exprimé son espoir que les efforts de réforme se poursuivent pour lever les obstacles à l'investissement et les contraintes commerciales.

