Le marché boursier vietnamien se rapproche du statut de marché émergent

Les efforts rapides du régulateur vietnamien des valeurs mobilières pour éliminer les exigences de préfinancement ont été salués par FTSE Russell et Morgan Stanley.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réunion le 4 novembre avec des représentants de FTSE Russell et Morgan Stanley pour discuter de la mise à niveau du marché boursier vietnamien, Vu Thi Chân Phuong, présidente de la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC), a fait le point sur les nouvelles initiatives mises en œuvre par le gouvernement vietnamien et le ministère des Finances afin d'accroître les investissements étrangers sur le marché financier du pays et répondre aux critères de reclassification des marchés émergents.

Vu Thi Chân Phuong a déclaré que la circulaire 68/2024/TT-BTC, publiée par le ministère des Finances le 18 septembre 2024, a éliminé l'obligation pour les investisseurs internationaux de disposer de fonds suffisants avant de procéder à des achats d'actions.

Cette réglementation a introduit de nouvelles dispositions relatives aux transactions de titres, aux processus de paiement, aux opérations de compensation et aux activités des sociétés de valeurs mobilières, ainsi qu’au renforcement des exigences de divulgation d’informations.

Le Centre de dépôt de titres du Vietnam (VSDC) a également mis en place de nouvelles réglementations concernant l’adhésion des dépositaires, la compensation et le règlement des transactions de titres, l’enregistrement et le transfert de propriété des titres au centre.

Photo: Hua Chung/VNA/CVN

De retour au Vietnam après six mois, Wanming Du, directeur de la politique des indices pour l’Asie-Pacifique chez FTSE Russell, a déclaré qu’il avait été impressionné par les progrès réalisés par le régulateur et le marché boursier vietnamien dès le premier jour d’entrée en vigueur de la circulaire 68.

Wanming Du a également affirmé que FTSE Russell renforcerait ses engagements avec les parties vietnamiennes concernées pour soutenir les transactions des investisseurs étrangers dans le pays, ainsi que partager les connaissances et méthodes de transaction utilisées par les clients de FTSE sur d’autres marchés émergents.

Young Lee, directeur général des activités sur actions pour l’Asie chez Morgan Stanley, a reconnu que les nouvelles réglementations en vertu de la circulaire 68 avaient aligné le marché boursier vietnamien plus étroitement sur les exigences essentielles de FTSE Russell.

Il a souligné que la suppression de l'exigence de préfinancement pour les placements d'ordres était une demande cruciale des investisseurs. Bien que les ajustements aux mécanismes et aux politiques prennent généralement du temps, il a félicité les autorités de régulation vietnamiennes d'avoir mis en œuvre rapidement ce changement important et a exprimé sa gratitude pour leurs efforts.

Pour l'avenir, Lee a noté que la mise à niveau du marché boursier du pays au statut de marché émergent pourrait attirer environ 800 millions d'USD d'investisseurs passifs suivant l'indice FTSE et 2 milliards d'USD supplémentaires de ceux qui suivent d'autres indices.

Il a également suggéré que cette mise à niveau pourrait favoriser un engagement accru des fonds actifs, entraînant potentiellement un afflux de 4 à 6 milliards d'USD.

Au cours de la réunion, la délégation de FTSE Russell et le SSC ont également abordé divers sujets, notamment les processus de gestion des déficits de compte sur les transactions d'achat et de vente échouées, les procédures d'enregistrement des actifs des investisseurs étrangers, les mécanismes de compte omnibus, les limites de propriété étrangère et l'infrastructure de négociation.

Vu Thi Chân Phuong a déclaré que le SSC était prêt à s'engager avec FTSE Russell et Morgan Stanley par le biais de réunions en ligne et en présentiel pour mieux répondre aux besoins des investisseurs étrangers sur le marché boursier vietnamien.

VNA/CVN