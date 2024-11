La Direction des recours commerciaux recommande une défense commerciale proactive

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Au cours de la période 2001-2011, les activités de défense commerciale des pays tiers visant les marchandises importées du Vietnam se chiffraient à 50, mais ses exportations faisaient dès lors l’objet d’un nombre croissant de nouvelles enquêtes, a indiqué sa cheffe adjointe Truong Thùy Linh.

À la fin septembre, le ministère de l’Industrie et du Commerce a totalisé 257 affaires de défense commerciale de 24 marchés et territoires visant les exportations vietnamiennes, parmi lesquelles 141 affaires antidumping, 52 affaires de sauvegarde, 37 affaires anticontournement et 27 affaires antisubventions.

Si les États-Unis avaient le plus souvent recours à des enquêtes, suivis par des marchés traditionnels du Vietnam, dont l’ASEAN, certains pays et territoires tels que le Mexique, l’Afrique du Sud et le Taipei chinois sont venus compléter la liste des utilisateurs de mesures de défense commerciale visant les marchandises importées depuis le Vietnam.

Selon Truong Thùy Linh, hormis les avantages spécifiques des pays en développement tels qu’une main-d’œuvre bon marché et de faibles coûts de production, les produits d’exportation vietnamiens satisfont mieux aux normes de qualité internationales, au point de représenter une menace pour la branche de production de plusieurs pays importateurs.

Les marchés d’exportation continuent de se multiplier et se diversifier grâce à la mise en œuvre des accords de libre-échange, ce qui peut se traduire par une augmentation des risques d’ouvertures d’enquêtes de défense commerciale, a-t-elle expliqué.

Photo : VNA/CVN

Après des anicroches initiales, les entreprises vietnamiennes ont engagé des procédures d’appel et obtenu gain de cause, a noté Lê Anh Van, directeur du Centre d’assistance juridique et de développement des ressources humaines relevant de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam.

Cela montre que la capacité des entreprises vietnamiennes à réagir aux mesures de défense commerciale s’est considérablemement améliorée, en particulier dans les secteurs d’exportation faisant souvent l’objet d’une enquête de défense commerciale tels que l’acier, le bois et les produits aquatiques, a-t-il déclaré.

L’avocat Lê Anh Van, les entreprises doivent régulièrement mettre à jour les informations sur les enquêtes de défense commerciale des pays par l’intermédiaire des offices du commerce du Vietnam, améliorer la qualité des produits d’exportation, et préparer les ressources humaines liées à la défense commerciale et aux systèmes de gestion associés.

Un représentant de l’Association de l’acier du Vietnam a proposé au ministère de l’Industrie et du Commerce et aux offices du commerce du Vietnam de continuent d’accompagner les entreprises et de peaufiner les institutions de défense commerciale pour soutenir les exportations et protéger la branche de production nationale.

VNA/CVN