Ouverture d'une bibliothèque pour la jeunesse vietnamienne en Russie

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

L'événement s'inscrivait dans le cadre d'activités marquant le 4e congrès de l'Association des Vietnamiens en Russie et le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

La bibliothèque dispose d'environ 1.200 titres de livres dans divers domaines tels que l'histoire, la politique, l'économie et la culture, en vietnamien et en langues étrangères. Un catalogue numérique sur le site Web de l'association permet aux étudiants d'explorer la collection à distance. La bibliothèque présente également des souvenirs et des prix mettant en valeur les réalisations des étudiants vietnamiens en Russie.

Plus qu'un simple espace de lecture, la bibliothèque prévoit d'organiser des activités telles que des rencontres thématiques, des journées de lecture, des concours de contes et d'écriture, ainsi que des événements comme la Journée du livre, pour promouvoir la culture de la lecture.

Ngô Thi Thu Hoài, représentant de l'ambassade du Vietnam à Moscou, a souligné l'importance de la bibliothèque pour l'enrichissement des connaissances et la connexion de la communauté des jeunes vietnamiens.

Pour sa part, Dô Xuân Hoàng, président de l'Association des Vietnamiens en Russie, a souligné que la passion et le désir d'acquérir des connaissances sont des facteurs clés permettant au Vietnam de vaincre la pauvreté et de rivaliser avec les grandes puissances. Il a également encouragé les jeunes à accéder de manière sélective à l'information et aux connaissances à l'ère numérique.

VNA/CVN