Le Premier ministre inspecte des projets d’infrastructures stratégiques au Centre

Dans le cadre de sa tournée de travail au Centre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une mission du gouvernement ont inspecté, le 1 er mars, plusieurs projets d’infrastructures majeurs, dont les autoroutes Quang Ngai - Hoài Nhon et Hoài Nhon - Quy Nhon, ainsi que la deuxième piste de l’aéroport de Phù Cat.

Photo : VNA/CVN

ll était accompagné du ministre de la Construction, Trân Hông Minh, et de nombreux responsables des autorités centrales et locales.L’autoroute Quang Ngai – Hoài Nhon, d’une longueur de 88 km et traversant les provinces de Quang Ngai et Gia Lai, représente un investissement de plus de 21.000 milliards de dongs (806,45 millions de dollars).

Ce tronçon de l’axe autoroutier Nord–Sud, lancé début 2023, a achevé sa voie principale. Environ la moitié du tracé est prête à être mise en service, tandis que le reste devrait l’être d’ici mars 2026, avec l’installation en cours des systèmes de gestion du trafic et des aires de repos.

L’autoroute Hoài Nhon - Quy Nhon, située dans la province de Gia Lai, s’étend sur 70,1 km pour un coût total de 12.401 milliards de dôngs.

Achevée à près de 100%, sa voie principale est désormais entièrement prête. Le système de gestion du trafic sera finalisé en avril 2026, tandis que l’aire de repos définitive sera opérationnelle en juillet, une station temporaire étant déjà en service.Sur les chantiers, notamment aux tunnels de Duc Phô et Binh Dê, le chef du gouvernement a salué le dévouement des ouvriers, dont beaucoup ont travaillé durant le Nouvel An lunaire.

Il a exhorté les provinces de Quang Ngai et Gia Lai à planifier de nouveaux espaces de développement le long de ces axes stratégiques, en restructurant l’économie locale et en créant des zones industrielles adaptées.

Il a également insisté sur l’amélioration des conditions de vie des populations réinstallées et sur la préparation de la libération des terrains nécessaires à la future ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. Il a demandé aux autorités locales d’accélérer la réception technique des travaux afin de permettre une mise en service rapide.

Le même jour, la mission gouvernementale a inspecté les travaux de construction de la deuxième piste et des ouvrages connexes de l’aéroport de Phù Cat, dans la province de Gia Lai.

Photo : VNA/CVN

Ce projet, d’un investissement de 3 245 milliards de dôngs, est conçu pour accueillir des avions de type A320 et A321 et a débuté en septembre 2025. Les travaux de terrassement progressent à un rythme soutenu, avec la mobilisation continue de plusieurs équipes.

Constatant l’absence de difficultés majeures, le chef du gouvernement a félicité les travailleurs pour leur engagement, tout en exigeant une qualité irréprochable des ouvrages et une supervision stricte, notamment en matière de lutte contre la corruption. À l’issue de son inspection, le Premier ministre a demandé de réduire le calendrier de trois mois.

Le projet devra être achevé en juin 2026, pour une mise en service au début du troisième trimestre, au lieu de septembre comme initialement prévu.Enfin, il a insisté sur la nécessité d’optimiser l’efficacité de cette infrastructure stratégique et a confié la gestion et l’exploitation directes de l’aéroport de Phù Cat à la province de Gia Lai, soulignant le principe selon lequel la responsabilité doit revenir à l’entité la plus performante.

VNA/CVN