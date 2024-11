RSF porte plainte en France contre le réseau social X pour fausses informations

L'ONG Reporters sans frontières (RSF), victime d'une opération de désinformation sur X (ex-Twitter), a annoncé porter plainte en France contre le réseau social d'Elon Musk, l'accusant d'" inaction délibérée" et de "complicité " face à des " contenus diffamants".

RSF poursuit la société du milliardaire américain "pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, atteinte à la représentation de la personne, usurpation d'identité et complicité dans la commission de ces deux dernières infractions", selon un communiqué publié mercredi soir 13 novembre.

À l'origine du conflit, une vidéo découverte fin août, "frauduleusement estampillée BBC" et présentant RSF - via son logo, sa charte graphique et l'image d'un de ses dirigeants - "comme l'auteur d'une prétendue étude sur les penchants nazis de militaires ukrainiens".

S'appuyant sur le mécanisme mis en place par X en vertu du règlement européen sur les services numériques (DSA), RSF a "effectué une dizaine de signalements concernant les principaux comptes ayant participé à sa diffusion", en vain.

"Aucune de nos requêtes n'a abouti au retrait des contenus diffamant notre organisation", s'indigne l'ONG, qui bénéficie pourtant d'un "compte premium" (payant) sur X.

En parallèle de sa plainte en France, RSF a également "fourni" son témoignage et d'autres éléments à la Commission européenne, qui a ouvert une "enquête formelle" contre le réseau X pour des manquements présumés en matière de modération des contenus et de transparence en décembre 2023.

Jeudi 14 novembre, le quotidien espagnol La Vanguardia, basé à Barcelone, a annoncé qu'il ne publierait plus de contenus sur ce "réseau de désinformation", au lendemain d'une annonce similaire du quotidien britannique The Guardian.

Elon Musk, promoteur d'une vision radicale de la liberté d'expression, rejetant toute forme de censure, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022.

Sur un autre sujet, celui des droits voisins du droit d'auteur, plusieurs journaux français, dont Le Figaro, Le Monde et Le Parisien, ainsi que l'AFP, ont également annoncé mardi 12 novembre poursuivre X en justice pour l'utilisation non rémunérée de leurs contenus.

