Le président Luong Cuong reçoit le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu le 2 novembre à Hanoï, le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, en visite officielle au Vietnam.

Le président Luong Cuong a salué la visite de Pete Hegseth et s'est dit convaincu qu'elle contribuerait de manière significative à la concrétisation des engagements pris par les hauts dirigeants des deux pays, renforçant ainsi le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis de façon plus substantielle, efficace et durable, alors que les deux nations célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Le président vietnamien a réaffirmé la constance de la politique étrangère vietnamienne, fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification et le multilatéralisme, et a souligné que le Vietnam est un ami fiable, un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Il a également réitéré la politique de défense vietnamienne des "Quatre Non", contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.

Se félicitant des résultats de l’entretien entre le secrétaire Pete Hegseth et le ministre de la Défense, Phan Van Giang, le président a salué l'accord conclu entre les deux parties pour renforcer le dialogue, les consultations et les échanges de délégations afin de consolider la coopération en matière de défense, notamment dans les domaines de la sécurité maritime, de l'aide humanitaire, des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, de l'industrie de défense, du transfert de technologies et de la formation du personnel ; sur la base de la confiance, de l'égalité et du respect mutuels, conformément au droit international et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région Asie-Pacifique.

Le président Luong Cuong a remercié les États-Unis pour leur étroite coopération avec le Vietnam dans la gestion des séquelles de la guerre, notamment les munitions non explosées et la contamination à l'agent orange/dioxine, et a appelé les deux parties à poursuivre une coordination efficace dans la recherche et l'identification des dépouilles des soldats vietnamiens et des militaires américains portés disparus, ainsi que dans le soutien aux victimes de la guerre au Vietnam.

Régler les conséquences de la guerre

Le président Luong Cuong a également suggéré aux États-Unis d'organiser une visite prochaine du président Donald Trump au Vietnam, la qualifiant de nouvelle étape historique dans les relations bilatérales et de moteur pour le développement de la coopération stratégique entre les deux pays.

Pete Hegseth a exprimé sa sympathie suite aux récentes inondations dans les provinces du Nord et du Centre du Vietnam.

Il a affirmé que les États-Unis attachent une grande importance à leur partenariat stratégique global avec le Vietnam, apprécient grandement le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région et sur la scène internationale, et sont déterminés à renforcer davantage les liens bilatéraux, notamment en matière de défense.

Il a souligné que les États-Unis soutiennent un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère, qui continue de jouer un rôle clé dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région indo-pacifique.

Il a indiqué que les États-Unis continueront de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour régler les conséquences de la guerre, notamment le déminage, la dépollution à la dioxine et la recherche et l'identification des dépouilles de soldats vietnamiens, tout en cherchant à développer la coopération dans l'industrie de la défense, la sécurité maritime, la formation et le renforcement des capacités dans les domaines d'intérêt commun.

Lors de la discussion des questions régionales, les deux parties ont affirmé leur soutien à la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, en particulier aux principes visant à garantir la liberté et la sécurité de la navigation et du survol, et à résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

