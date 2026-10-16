Ligue Europa : l'OM n'y arrive vraiment pas

Toujours courageux mais toujours limité, l'OM a encore été battu jeudi 15 octobre par l'Olympiakos (1-0) lors de la deuxième journée de Ligue Europa, une compétition dans laquelle l'équipe de Bruno Genesio n'a pas encore inscrit le moindre point et où son avenir semble déjà hypothétique.

>> Ligue Europa : nul frustrant pour Rennes à Graz

>> Ligue Europa : Lyon débute bien face à Anderlecht

>> Ligue Europa : l'OM et l'Europe, pour quoi faire et comment faire ?

>> Ligue Europa : l'OM a été "logiquement sanctionné", selon Genesio

Photo : AFP/VNA/CVN

La victoire en championnat ramenée dimanche 11 octobre de Troyes (2-0) n'a donc été qu'un sursis, une parenthèse, pour cet OM qui perd beaucoup, déjà battu six fois en huit matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de saison.

"On joue un match plutôt cohérent, plutôt maitrisé. Mais il y a des occasions pas concrétisées et une faiblesse sur coups de pied arrêtés qui nous coûte cher. Ca se répète, donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail", a estimé Genesio après le match.

"C'est une grosse déception encore ce soir. On a tout donné et on n'est pas récompensés par au moins un match nul, qui aurait été équitable", a-t-il aussi estimé.

En Ligue Europa, la défaite de jeudi 15 octobre contre une équipe grecque qui n'a pourtant pas paru irrésistible vient après la claque reçue à Istanbul sur la pelouse du Besiktas (4-1).

Et même si la phase de ligue de la compétition est longue, le zéro pointé des deux premières journées confirme forcément le statut toujours très incertain de cette compétition pour l'OM et son effectif en peau de chagrin.

La suite est désormais faite de deux déplacements, à Graz la semaine prochaine puis à Leverkusen début novembre. Et il faudra sans doute prendre des points en Autriche pour que la suite du parcours garde un sens.

Photo : AFP/VNA/CVN

En attendant, Genesio va devoir continuer à chercher des solutions pour donner un peu de confiance et d'efficacité à son groupe. Car l'OM renvoie pour l'instant l'impression récurrente d'une équipe valeureuse, pas toujours récompensée de ses efforts, mais souvent logiquement punie de ses insuffisances.

Après le succès de Troyes dimanche 11 octobre et avant d'aller à Angers en fin de semaine, le coach marseillais avait choisi de changer cinq joueurs et avait même réservé une petite surprise avec la titularisation et les premières minutes de jeu cette saison du défenseur central Bamo Meïté.

Manque de justesse

Mais au bout de vingt premières minutes faiblardes entre deux équipes imprécises, on avait surtout déjà compris qu'on était loin, très loin, de l'excellence proposée mercredi 14 octobre lors du duel Manchester City-Paris SG en Ligue des champions.

Une belle action marseillaise, où tout le monde a malheureusement eu peur de tirer (24e) puis quelques autres incursions, timides, ont tout de même suggéré que l'équipe de Genesio était sans doute légèrement supérieure à son adversaire.

Une nouvelle hésitation d'Angel Gomes en excellente position (35e) puis une bonne frappe de Keyliane Abdallah (37e) ont confirmé ce sentiment. Seulement voilà, à force de ne pas tirer, ou bien trop mal, les Marseillais se sont mis en danger.

Les Grecs semblaient bien inoffensifs, pourtant. Mais un coup de tête de Santiago Hezze sur un corner joué à deux a suffi à les placer devant juste avant la pause (1-0, 43e).

En deuxième période, Marseille a encore poussé et dominé et a encore essayé, vraiment, à l'image des occasions obtenues par Paixao (61e et 66e) ou Timothy Weah (66e également).

Mais il a toujours manqué un peu de précision, de justesse, de spontanéité ou de talent, un peu de réussite aussi parfois, pour réellement menacer le gardien grec Stefan Ortega.

Au bout du compte, les Marseillais ont quitté le Vélodrome sous les sifflets d'un public jusqu'ici compréhensif mais dont la patience a traditionnellement des limites. L'OM ne rejoue à domicile que dans dix jours face au Havre, mais d'ici-là, il serait bon d'avoir pris quelques points.

AFP/VNA/CVN