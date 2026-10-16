C3 : Rennes renverse l'OFI Crète et lance enfin sa campagne européenne

Mené au score après 10 minutes de jeu, Rennes a réussi à renverser le score face à l'OFI Crète (2-1) pour lancer vraiment sa campagne en Ligue Europa, jeudi 15 octobre, lors de la 2 e journée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des buts des défenseurs Mahamadou Nagida (1-1, 76e) et de Abdelhamid Aït-Boudlal (2-1, 90+1), fautif sur l'ouverture du score de Taxiarchis Fountas (0-1, 10e), permettent aux Bretons de compter quatre points au compteur avant d'aller défier la Juventus Turin la semaine prochaine.

Après un point frustrant chez les Autrichiens de Sturm Graz (0-0), équipe du chapeau 3, Rennes était sous pression.

D'autant que Franck Haise accueillait avec une lassitude et une pointe d'agacement grandissante les questions sur sa série de matches européens sans succès qui s'arrête donc à 19.

Comme contre Auxerre, dimanche 11 octobre, malgré la victoire 4-1, il y aura pourtant des leçons à retenir de ce match encore très contrasté des Rouge et Noir.

Le symbole parfait en est Aït-Boudlal, héros du match, en bien comme en mal.

Son match avait très mal commencé avec une double erreur qui a amené l'ouverture du score.

Le plus souvent remplaçant, le jeune défenseur marocain a d'abord tenté une relance hasardeuse directement dans les pieds adverses avant de ne pas se soucier du tout du marquage sur le centre qui a suivi, repris victorieusement de la tête par Taxiarchis Fountas (0-1, 10e).

Mais il a ensuite sorti la tête de l'eau et été très bon dans ses interventions et ses anticipations.

Volontiers offensif, c'est même lui qui s'est trouvé au point de pénalty, au tout début du temps additionnel, pour reprendre d'une volée autoritaire un tir de Nagida repoussée par Nikolaos Christogeorgos, et faire chavirer le Roazhon Park qui a retrouvé sa folle ambiance européenne (2-1, 90+1).

Un épilogue longtemps retardé mais pas illogique, tant Rennes a dominé des Grecs très solides et un brin roublards.

Estéban Lepaul a encore été sevré de bons ballons en pointe, ne cadrant pas ses tentatives (38e, 73e), à l'exception d'une tête trop lointaine pour être dangereuse (60e).

Et les frappes de Valentin Rongier (20e, 66e), Blas (51e) ou une volée de Mahamadou Nagida (55e) n'ont guère fait davantage trembler Christogeorgos.

Le latéral Camerounais, qui avait déjà été le plus dangereux à la 16e minute avec une frappe enroulée sur la transversale (16e), a été lui aussi récompensé de son excellent match en égalisant d'un superbe extérieur du gauche en pleine lucarne (1-1, 76e).

De quoi donner un début de dynamique positive pour Rennes qui jouera au Paris FC, dimanche 18 octobre.

AFP/VNA/CVN