Ligue Europa : Lyon débute bien face à Anderlecht

Lyon, avec un onze de départ largement remanié, a lancé sa Ligue Europa par un succès mercredi 16 septembre sur le terrain d'Anderlecht (2-1), lors d'un match bien maîtrisé durant une heure, beaucoup moins sur la fin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Par rapport à sa dernière sortie en championnat de France, Paulo Fonseca n'avait conservé que trois joueurs pour débuter. Démontrant comme à Toulouse (victoire 2-0) en ouverture de la Ligue 1, programmée entre les deux rencontres de barrages de Ligue des champions face à Fenerbahçe, la richesse de son effectif.

Cette rotation a permis à l'OL, quatrième de Ligue 1, de préserver ses forces pour affronter Rennes (3e), samedi 19 septembre en championnat.

Face à un adversaire qui lui a donné du fil à retordre sur la dernière demi-heure, les Lyonnais, dangereux dès la 2e minute avec une reprise de la tête de Mohamed Ouédraogo, ont rapidement pris l'avantage grâce à un but de Noah Nartey qui a repris un centre délivré de l'aile droite par Kaïl Boudache mal dégagé par la défense bruxelloise (8e, 1-0).

L'OL a porté le score à 2-0 peu après avec un but attribué à Keito Nakamura dont le centre adressé de l'aile gauche a été dévié dans sa propre cage par Enric Llansana (22e) qui venait juste d'être dangereux pour les Belges avec un tir passant de peu à côté (20e, 2-0).

Le gardien Rémy Descamps s'est aussi bien interposé devant Mihajlo Cevtkovic (34e).

Ce dernier a quand même réduit l'écart en reprenant d'une tête plongeante, seul dans la surface, un centre de l'aile droite d'Ali Maamar après une mauvaise relance de Clinton Mata (60e, 2-1)

Ce but a semé le doute dans les rangs lyonnais qui auraient aussi pu obtenir un penalty pour une faute sur Loïs Openda (14e) lequel a trouvé le poteau avant que Tyler Morton ne marque, un but refusé pour un hors-jeu du milieu anglais (53e).

Openda a encore été menaçant sur un tir poussant le portier d'Anderlecht, Colin Coosemans, à la parade (59e), action qui aurait pu permettre à Lyon de mener 3-0 avant que Cvetkovic n'inscrive le 100e but d'Anderlecht en Ligue Europa.

Malgré la forte pression exercée par les Mauves, Lyon a réussi à préserver sa victoire alors qu'il avait perdu le contrôle du jeu, Descamps se montrant notamment décisif en détournant un bon tir de Tawfik Bentayeb (80).

AFP/VNA/CVN