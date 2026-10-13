Un match de Ligue des champions d'Asie avec Cristiano Ronaldo retardé

Le coup d'envoi du match de Ligue des champions d'Asie entre le club saoudien de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, et l'équipe ouzbèke de Neftchi Fargana, a été retardé d'une heure lundi soir 12 octobre après l'annonce par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite de l'interception d'un missile tiré par les Houthis en direction de Ryad.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite contre les Houthis a annoncé dans la soirée avoir intercepté un missile balistique tiré par les combattants pro-iraniens sur la capitale saoudienne.

L'affluence dans les tribunes du stade "Al-Awal Park" était assez clairsemée pour cette rencontre dont le coup d'envoi était initialement prévu à 21h15 locale (18h15 GMT). Le speaker du stade a indiqué que la situation était sûre, que le match serait bien joué et il a demandé aux spectateurs de rester à leur place.

Cependant, la chaîne officielle diffusant le match a indiqué que "le coup d'envoi avait été retardé" d'une heure, pour être donné à 22h15 (19h15 GMT).

Peu avant, les correspondants de l'AFP ont rapporté avoir entendu des détonations à Ryad. Dans le même temps, les habitants de la capitale ont reçu une alerte sur leur téléphone indiquant : "La région est exposée à une menace aérienne hostile. Veuillez rester calmes et rester chez vous ou dans un lieu sûr, loin des fenêtres et des portes, et continuer à suivre les consignes de la défense civile".

Par la suite, la coalition a annoncé avoir "intercepté et détruit un missile balistique lancé par les Houthis en direction de Riyad".

Cet incident n'a pas perturbé outre mesure Cristiano Ronaldo, qui a marqué juste avant la mi-temps le 981e but de sa carrière. Al Nassr menait 2-1 à l'heure de jeu.

Parmi les coéquipiers de la star portugaise figurent notamment les Français Kingsley Coman et Mohamed Simakan, ainsi que le Sénégalais Sadio Mané et le Portugais Joao Félix.

AFP/VNA/CVN