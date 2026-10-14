Ligue des champions

Le Bayern accroché à Stavanger (3-3) après un match à rebondissements

Mené 2 à 0 sur la pelouse du modeste Viking Stavanger puis réduit à 10 dans les vingt dernières minutes, le Bayern a finalement concéde le match nul (3-3) mardi soir 13 octobre, lors de la 2 e journée de la Ligue des champions.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cinq semaines après sa démonstration à domicile contre Bodoe/Glimt (5-0), les hommes de Vincent Kompany n'ont pu que prendre un point contre son second adversaire norvégien, à l'issue d'une partie complètement folle entre un novice en Ligue des champions et un sextuple champion d'Europe.

Il s'agit d'un premier point dans la compétition reine du foot européen pour le Viking et un premier accroc pour le Bayern, qui recevra Arsenal dans huit jours à l'Allianz Arena pour un choc contre le finaliste battu (par le Paris SG) de l'édition 2026.

Mardi soir 13 octobre à Stavanger, le Bayern a vécu toutes les émotions, à commencer par une entame catastrophique, encaissant très rapidement l'ouverture du score, comme lors de son déplacement en championnat samedi à Augsbourg, sur un corner repris par Gianni Stensness (2e), face à une défense munichoise trop passive.

Dominateurs sans se montrer très dangereux sur le but d'Arlid Oestboe, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont été punis à la 38e minute sur une contre-attaque express en trois touches de balle du Viking.

Lancé vers le but de Jonas Urbig, Peter Christiansen a parfaitement croisé sa course pour empêcher Nathaniel Brown d'intervenir, et ensuite croisé sa frappe pour doubler la mise 12 secondes après la récupération de balle.

Olise voit rouge

Au retour des vestiaires, la révolte munichoise est passée par son attaquant Harry Kane. Après une faute sur Konrad Laimer dans la surface de réparation, l'arbitre a accordé un penalty au Bayern que Kane s'est empressé d'inscrire à la 54e minute.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Anglais de 32 ans a ainsi trouvé le chemin des filets pour son 9e match consécutif de Ligue des champions. Dans l'histoire de la compétition, seul Cristiano Ronaldo a fait mieux (11).

Un peu plus de cinq minutes plus tard, et alors que le Bayern a intensifié son pressing sur le but de Stavanger, Kane a égalisé, reprenant parfaitement de la tête un centre de Kimmich au second poteau (60e).

Ne laissant plus le Viking sortir de sa moitié de terrain, les Munichois ont pris les commandes de la rencontre à la 71e minute, avec là encore Kane impliqué.

Sur une balle dans le dos de la défense, il a trouvé Laimer. Le latéral droit autrichien a alors remis en une touche de balle au second poteau pour Luis Diaz, qui n'a laissé aucune chance à Oestboe.

Alors que le Bayern contrôlait enfin les événements, le match a une nouvelle fois changé de physionomie avec l'exclusion de l'ailier Michael Olise. Le Français a d'abord stoppé une contre-attaque en retenant par le maillot Zlatko Tripic, puis est tombé dans la provocation du capitaine de Stavanger en lui jetant le ballon au visage, écopant d'un seconde jaune synonyme de carton rouge, le premier de sa carrière.

Le Français a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique pendant plus de 20 minutes, temps additionnel inclus, et Stavanger a finalement arraché l'égalisation à la 90e minute par Herman Haugen de la tête, profitant de la passivité d'Alphonso Davies.

"Il sera dégouté et il doit en assumer la responsabilité. C'était une erreur, et les erreurs arrivent. Il doit en tirer les leçons. C'est dommage, car nous avons des matches importants qui nous attendent", a réagi Kane, à propos de l'exclusion d'Olise, au micro du diffuseur Amazon Prime.

Accroché en championnat à Gelsenkirchen contre Schalke 04 (0-0) et à Augsbourg (2-2), le Bayern va enchaîner à son retour de Norvège six matches en deux semaines et demie, avec les réceptions d'Arsenal, sans Michael Olise, Leipzig et Dortmund et des déplacements à Fribourg et à Madrid contre l'Atlético.

AFP/VNA/CVN







