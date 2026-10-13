Tennis : coup d'arrêt pour Alcaraz à Shanghai, Zverev finira la saison No1 mondial

En forme depuis son retour de blessure fin août, le N o 3 mondial Carlos Alcaraz a subi un coup d'arrêt lundi 12 octobre au Masters 1000 de Shanghai, dont va profiter Alexander Zverev pour finir l'année au sommet du classement mondial.

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Zverev était déjà sûr de monter sur la première marche car l'actuel No1, l'Italien Jannik Sinner, forfait jusqu'à la fin de la saison à cause d'une blessure au genou, va perdre ses points obtenus la saison dernière à la même époque.

On sait désormais qu'il sera numéro un à la fin de la saison après le Masters de Turin car Alcaraz, battu lundi au troisième tour du tournoi de Shanghai par le Belge Zizou Bergs 7-5, 7-6 (7/4), a désormais trop de retard pour le dépasser. Le septuple vainqueur de Grand Chelem stoppe sa belle série de onze victoires pour une défaite depuis son retour de blessure à l'US Open fin août, avec à la clé une victoire en finale à l'ATP 500 de Tokyo le 6 octobre.

À 29 ans, Zverev deviendra officiellement No1 mondial pour la première fois de sa carrière le 2 novembre après le tournoi de Vienne après avoir remporté cette année ses deux premiers titres en Grand Chelem, à Roland-Garros et à l'US Open.

"C'est une saison fantastique pour moi, avec des victoires à Paris et à New York, et savoir que je vais terminer l'année au sommet du classement est un véritable rêve qui devient réalité", a déclaré l'Allemand sur le site de l'ATP.

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Le futur No1 mondial est toujours en lice à Shanghai où il affrontera le Kazakh Alexander Bublik en huitièmes de finale.

Zizou Bergs, 39e mondial qui a réalisé à 27 ans la plus grosse performance de sa carrière en accrochant à son tableau de chasse Alcaraz, sera opposé en 8e de finale à l'Américain Tommy Paul (No18) tombeur du Monégasque Valentin Vacherot (No14), le vainqueur surprise du tournoi l'an passé.

Fils prend la porte

Le numéro un français Arthur Fils, 11e mondial, a lui aussi pris la porte, battu par le Néerlandais Botic van de Zandschulp (41e) 7-5, 6-4.

Exempté de premier tour grâce à son statut de tête de série, le Français de 22 ans avait facilement dominé le Russe Pavel Kotov (187e) au deuxième tour samedi 10 octobre.

Avec cette défaite en 1h39, il a perdu des points dans sa quête d'une première qualification pour le Masters de fin de saison à Turin (15-22 novembre), qui réunit les huit meilleurs joueurs mondiaux.

Le dernier Français en lice à Shanghai est Arthur Gea (56e), qui s'est offert dimanche le 4e mondial Ben Shelton et une place en huitième contre le Tchèque Jakub Mensik No15).

Van de Zandschulp, 31 ans, rencontrera en huitième de finale le 13e mondial, l'Espagnol Rafael Jodar, qui a éliminé le Tchèque Jiri Lehecka (No16).

Plus tôt, le Grec Stefanos Tsitsipas No43), a pris rendez-vous pour les huitièmes avec le Russe Daniil Medvedev en dominant l'Américain Taylor Fritz (N.12) 3-6, 7-5, 6-3.

AFP/VNA/CVN