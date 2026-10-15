Masters 1000 de Shanghai : blessé, Gea jette l'éponge en quarts

Fin de parcours cruelle pour Arthur Gea au Masters 1000 de Shanghai : victime d'une blessure musculaire à l'échauffement, le Français a été contraint à l'abandon jeudi 15 octobre en quarts de finale contre l'Espagnol Alejandro Davidovich.

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Rapidement mené 4-1, le 56e mondial a pris un temps mort médical et s'est fait masser au niveau de la hanche et de la jambe droites.

La partie a ensuite repris pour quelques points avant que Gea ne se dirige vers le filet pour signifier son abandon à son adversaire.

"Ce matin, quand je me suis échauffé, j'ai senti une grosse douleur au niveau du psoas", un muscle situé dans le bassin, a raconté le natif de Vaucluse après avoir jeté l'éponge.

"J'ai essayé de faire des traitements (...) de faire passer la douleur, mais ce n'était pas suffisant", a lâché le droitier de 21 ans, qui disputait à Shanghai son premier tableau final en Masters 1000.

"Je n'étais pas sûr d'aller sur le court. Au final, j'ai quand même voulu essayer et malheureusement, c'était trop douloureux pour jouer à fond et pour avoir une chance de gagner le match", a regretté Gea, qui intégrera pour la première fois le top 50 dans le prochain classement ATP.

Rejouer en 2026

Vainqueur durant l'été de son premier titre ATP à Los Cabos (Mexique) avant de se hisser en huitièmes de finale de l'US Open, il est inscrit dans les prochaines semaines au tournoi ATP 250 de Lyon (19-25 octobre), à l'ATP 500 de Vienne (26 octobre-1er novembre) puis en qualifications du Masters 1000 de Paris (2-8 novembre).

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"J'espère que je vais récupérer assez vite de ce petit pépin pour pouvoir continuer à fond sur les tournois qui me restent cette saison et pour pouvoir bien finir cette année, qui est déjà exceptionnelle", a déclaré Gea jeudi 15 octobre.

À Shanghai, il a notamment éliminé le 4e mondial Ben Shelton au troisième tour, pour le premier match de sa carrière contre un membre du top 10. Il a enchaîné en battant le 15e mondial Jakub Mensik en huitièmes de finale.

Sa seule expérience précédente en Masters 1000, en avril à Madrid, s'était achevée dès le premier tour des qualifications.

Vainqueur fin septembre de l'ATP 250 de Chengdu, son tournoi de reprise après plus de deux mois d'absence du circuit, Alejandro Davidovich (26e mondial) va pour sa part revenir dans le Top 20 à l'issue du tournoi de Shanghai. Son meilleur classement est une 12e place mondiale, atteinte en mars 2026.

Pour sa quatrième demi-finale en Masters 1000, le droitier espagnol de 27 ans sera opposé samedi 17 octobre au futur N.1 mondial Alexander Zverev ou à l'Australien Alex de Minaur (9e).

AFP/VNA/CVN