Ligue Europa : nul frustrant pour Rennes à Graz

Globalement dominateur mais trop brouillon dans le jeu et devant le but, Rennes n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 frustrant, jeudi 17 septembre, pour la première journée de la Ligue Europa.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Seul l'avenir dira si ce point pris en Autriche, chez une équipe du chapeau 3 alors que Rennes était dans le numéro 2, sera précieux ou insuffisant.

Mais il ne correspond pas vraiment, pour l'heure, aux ambitions affichées par les Bretons de finir dans le top 8 et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la C3.

Face à des Autrichiens qui avaient surtout leur impact physique et leur verticalité à leur opposer, les Rouge et Noir ont cru lancer idéalement leur partie en ouvrant le score dès la 8e minute.

Mais une main du buteur, Adrien Thomasson, a provoqué l'annulation du but.

La suite du premier acte, à l'exception d'une reprise un peu trop timide d'Estéban Lepaul à la 30e, sur laquelle le gardien russe Daniil Khudiakov avait bien serré les jambes, a été pour le moins laborieuse.

En seconde période, Khudiakov s'est encore illustré avec une très belle double parade sur une frappe croisée de Lepaul et la reprise de Blas dans la foulée (61e), ou une frappe de Valentin Rongier (77e), qui était sur le banc au coup d'envoi.

Si Mahdi Camara a aussi trouvé l'extérieur du poteau sur une tentative en angle fermé (75e), Rennes n'a cadré que 5 frappes sur 23, une proportion nettement insuffisante, à l'image du tir totalement dévissé de Bryan Reynolds qui était pourtant au coin des 5,50 m (77e).

Défensivement, la fin de match très délicate et deux très belles parades décisives de Brice Samba (57e, 84e) donnent au moins une certaine valeur à ce deuxième match de suite sans prendre de but pour les Bretons co-leaders de Ligue 1.

Mais Franck Haise, qui n'a toujours pas remporté un match de C3, avec désormais 5 nuls et 12 défaites, ne pourra s'en contenter.

Rennes, qui a un déplacement délicat à Lyon en championnat, samedi, va préparer cette nouvelle échéance importante à quelques kilomètres de Graz, de l'autre côté de la frontière slovène.

AFP/VNA/CVN