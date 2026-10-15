Ligue des champions : le PSG remporte face à City un nouveau match européen sublime

Auteur d'une première période somptueuse, franchement secoué par la suite, le Paris SG a remporté un nouveau match européen extraordinaire (4-2) mercredi 14 octobre sur la pelouse de Manchester City, comme face au Bayern Munich la saison dernière.

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Certes, l'enjeu de ce match à ce stade de la saison n'était pas celui de la demi-finale aller contre le club allemand en avril dernier (victoire 5-4), Luis Enrique n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler à la veille de cette affiche de la deuxième journée.

Mais tant dans l'intensité que dans la qualité technique et la dramaturgie, avec des Mancuniens rebelles en deuxième période après avoir pris une leçon en première, ce match s'est hissé à ce niveau.

Et si les deux équipes ont montré qu'il faudrait compter sur elles au printemps prochain, à l'heure où la Ligue des champions connaîtra son dénouement, le message envoyé par le club parisien se fera davantage entendre sur la scène européenne.

D'une justesse exceptionnelle et grâce au talent de ses individualités, Désiré Doué en tête, le club parisien a dominé durant les 45 première minutes une équipe pourtant victorieuse de tous ses matchs de Premier League cette saison, le dernier largement, à Liverpool (3-0) de surcroît.

"Manchester City jusqu'à la mort"

Manchester City avait pourtant soigné son avant-match avec moult feux d'artifices, une vidéo montrant les grands moments de son histoire et plusieurs banderoles: "City 'til I die" (Manchester City, jusqu'à la mort). Le message était clair: en dépit de l'épée de Damoclès qui pèse au dessus de lui depuis qu'il a été reconnu coupable de dopage financier de 2009 à 2018, le club était là avant, il le sera après.

Mais une fois le coup d'envoi donné, et après une première occasion nette pour Manchester City (12e), Paris a fait sa loi en inscrivant trois buts magnifiques.

Le premier par Désiré Doué, avec à l'origine une sortie de balle exceptionnelle et une conclusion qui ne l'était pas moins, d'une frappe masquée et précise (13e).

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Ancien gardien parisien, Gianluigi Donnarumma a à peine eu le temps de redonner le ballon à ses coéquipiers qu'il devait à nouveau se baisser pour le ramasser dans ses filets : 99 secondes plus tard, Ousmane Dembélé a doublé le score de la tête, après un une-deux d'une finesse rare avec Désiré Doué (15e).

Puis c'est Vitinha qui s'est invité à cette fête, trouvé par un centre d'Achraf Hakimi dévié d'une délicieuse talonnade par Warren Zaïre-Emery (32e).

La mine déconfite de Pep Guardiola, en tribune pour la première rencontre à domicile de son ancien club depuis la conclusion de l'enquête d'une commission indépendante du championnat anglais, en disait long. "On est chez nous", chantaient déjà les ultras parisiens.

Les remplaçants ont failli tout changer

Mais c'était un peu trop tôt pour le dire. Revigoré par l'entrée en jeu, notamment, de l'ancien Lillois Ayyoub Bouaddi et d'Iliman Ndiaye à la mi-temps, Manchester City est revenu avec l'intention et les moyens de tout renverser.

Et Paris, jusqu'alors surtout inquiété lors des coups de pied arrêtés - une constante tout le match -, a été largement dominé. De leurs multiples occasions, les Citizens n'en ont fait fructifier que deux, par leur buteur Erling Haaland (53e, 75e), de la tête puis du pied, mais ils ont eu les occasions d'en faire plus, parfois arrêtés par les montants parisiens ou Matveï Safonov.

À l'inverse, les Parisiens ont fait beaucoup avec peu, marquant à nouveau par Maghnes Akliouche (63e), titulaire surprise aux dépens de Khvicha Kvarastkhelia au coup d'envoi, qui a redonné de l'air aux siens, bien aidé par Gianluigi Donnarumma.

En fin de match, Ferran Torres, ancien de la maison bleu ciel, a même manqué l'occasion d'alourdir le score en ratant son pénalty (90e).

C'est finalement Paris qui est sorti vainqueur de ce duel de cadors européens, la première affiche sur son chemin vers le triplé avant un rendez-vous avec le Barça mardi prochain 20 octobre au Parc des Princes.

AFP/VNA/CVN