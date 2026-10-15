Foot : les liens de Mbappé et sa mère avec Sanhadji scrutés par la justice

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, a été placée sous le statut de témoin assisté dans le cadre de l'affaire de l'ex-responsable sécurité de l'équipe de France Mohamed Sanhadji, poursuivi pour corruption, qui a conduit à l'audition de nombreuses personnalités du monde du football.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En vue de l'obtention de plusieurs visas pour des membres de son entourage, Fayza Lamari a sollicité l'aide à plusieurs reprises de Sanhadji, alors fonctionnaire de police et employé par la Fédération française (FFF) en tant que responsable de la sécurité depuis 2004.

Pour ces faits, la mère du capitaine des Bleus a été auditionnée vendredi par les juges d'instruction et placée sous le statut de témoin assisté, plus favorable qu'une mise en examen, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du journal l'Équipe.

Kylian Mbappé a lui été entendu par les enquêteurs de l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) le 30 septembre, selon deux sources.

Contactée par l'AFP, Marie-Alix Canu-Bernard, qui est l'avocate de Fayza Lamari et de la star du Real Madrid, n'a pas souhaité faire de commentaire.

La justice reproche à Mohamed Sanhadji d'avoir touché plusieurs versements de joueurs en échange de services rendus, alors même qu'il était fonctionnaire de police. C'est précisément pour cela qu'il a été mis en examen, notamment pour corruption de personne dépositaire de l'autorité publique.

Il est poursuivi également pour "recel de détournement de fonds public", "trafic d'influence actif sur personne dépositaire de l'autorité publique" mais aussi pour escroquerie et blanchiment de fraude fiscale.

Un versement est particulièrement scruté par la justice: un don de 60.300 euros de la part de Kylian Mbappé. Dans la foulée de ce versement provenant de la prime du Mondial-2022, "Momo", comme il est surnommé par les Bleus, s'est rendu au Cameroun avec l'attaquant des Bleus dont il est proche lors d'un séjour privé.

Ce "don d'usage" de 60.300 euros avait été signalé par un banquier à Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, en juillet 2024, déclenchant l'ouverture d'une enquête judiciaire pour travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale.

Une instruction a été ouverte en janvier. Les investigations se poursuivent et un autre fonctionnaire a été mis en examen dans ce dossier, selon la source.

Nombreuses auditions : Deschamps, Diallo...

Policier chargé de la sécurité de l'équipe de France de 2004 à décembre 2025, Mohamed Sanhadji avait dû prendre sa retraite anticipée de la police nationale, sanctionné après avoir reçu ce gros chèque en 2023 sans en avoir prévenu sa hiérarchie.

Très apprécié par les joueurs comme par la Fédération, il avait ensuite été recruté directement par la FFF pour accompagner les Bleus à la Coupe du monde cet été.

"La Fédération ne commente pas une procédure judiciaire en cours, mais en tirera les conséquences vis-à-vis de l'intéressé et va se porter partie civile", avait assuré en septembre à l'AFP une source de la FFF, qui se retrouve aussi au cœur de cette affaire, comme plusieurs joueurs de l'équipe de France.

Depuis quelques semaines, plusieurs personnalités du football français ont été auditionnés sans être poursuivies, comme l'ancien sélectionneur Didier Deschamps ou le président de la FFF, Philippe Diallo, selon une source.

Par ailleurs, selon le Canard Enchainé et l'Équipe, des policiers auraient pu bénéficier également d'avantages permis par Sanhadji comme des séjours au château de Clairefontaine, le lieu de rassemblement des Bleus.

Ce nouveau rebondissement intervient alors que Mbappé a mis fin à sa collaboration avec son avocate historique Delphine Verheyden, qui ne s'occupait pas des affaires pénales mais de ses contrats ou plus récemment de son litige financier avec le PSG.

AFP/VNA/CVN