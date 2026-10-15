Ligue des champions : premier triplé pour Barcola qui porte Liverpool à Linz

Auteur du premier triplé de sa carrière pour ses premiers buts avec Liverpool, Bradley Barcola a joué le rôle principal lors de la large victoire des Reds (6-3) mercredi 14 octobre à Linz (Autriche), complètement libéré sur son aile gauche.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vainqueurs de l'Atlético Madrid à domicile il y a cinq semaines à Anfield (2-1), les hommes d'Andoni Iraola poursuivent leur sans-faute dans ce début de saison européenne, avant un déplacement la semaine prochaine à Villarreal. Ils profitent de ce succès pour se hisser dans le groupe de tête avec deux victoires en deux matches.

Mardi, le technicien espagnol avait été assailli de questions sur les performances décevantes de Bradley Barcola, recrue phare des Reds en fin de mercato pour un transfert estimé à 145 millions d'euros bonus compris, et Florian Wirtz, arrivé à Liverpool à l'été 2025 pour 125 millions d'euros.

Iraola avait pris soin de prendre leur défense, affirmant sa totale confiance en ses deux jeunes joueurs offensifs, et estimant que l'on attachait trop d'importance aux statistiques (buts et passes décisives).

Bien lui en a pris, puisque mercredi Barcola s'est complètement libéré, tentant et réussissant une roulette, réalisant un petit pont dans la surface adverse, ou accélérant pour mettre le côté droit de la défense de Linz au supplice.

Le déclic pour l'international français est venu à la 24e minute, une minute et demie après l'ouverture du score des Reds de la tête par Araujo (22e).

Wirtz passeur décisif

Après une série de dribbles de Rio Ngumoah pour rentrer dans la surface de réparation, Lewis Koumas a récupéré la balle et servi en retrait Barcola, dont la frappe instantanée n'a laissé aucune chance au gardien du LASK Lukas Jungwirth, qui n'a pu que la dévier légèrement du bout des doigts.

Photo : AFP/VNA/CVN

Impliqué dans presque tous les bons coups de Liverpool, à l'image d'un décalage pour Ryan Gravenberch qui a vu son tir croisé toucher le poteau, Barcola a vu double un petit quart d'heure plus tard (37e), parfaitement servi dans la surface par Wirtz, puis triple à la 66e, seul au second poteau pour inscrire le cinquième des six buts de Liverpool mercredi soir 14 octobre.

Barcola est sorti à la 73e minute pour laisser sa place à Victor Munoz.

Dans une rencontre complètement débridée avec un total de neuf buts, Liverpool a compté jusqu'à cinq buts d'avance (6-1, 72e) à une vingtaine de minutes de la fin, Jeremie Frimpong (51e) et Lewis Koumas (72e) participant au festival offensif.

Mais Linz a profité d'un relâchement de la défense des Reds en fin de rencontre pour revenir à trois unités, une négligence heureusement sans conséquence pour les coéquipiers de Kostas Tsimikas, capitaine d'un soir.

Corrigé par Manchester City en championnat dimanche (3-0), Liverpool se déplace samedi 17 octobre sur la pelouse de Brentford, avant de prendre la direction de l'Espagne pour défier Villarreal en Ligue des champions la semaine prochaine.

AFP/VNA/CVN