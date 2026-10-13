Ligue des champions : le PSG défie City, Giroud retrouve Arsenal

Double champion d'Europe en titre, le PSG se déplace sur la pelouse de Manchester City pour la plus grosse affiche de cette deuxième journée de Ligue des champions, où Olivier Giroud va retrouver son ancien club d'Arsenal avec Lille.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Très facile vainqueur du Slovan Bratislava (6-1) lors de la première journée, Paris devra relever un défi bien plus sérieux à l'Etihad mercredi 14 octobre (21h00), face à un club en crise extrasportive, mais qui s'est rassuré sur le terrain en écrasant Liverpool dimanche 18 octobre à Anfield (3-0).

Récemment reconnu coupable d'infractions financières à grande échelle, City peut compter sur ses stars Jérémy Doku, Rayan Cherki ou encore Erling Haaland, tous buteurs contre les Reds.

En face, le PSG a triomphé sans difficulté du Mans samedi (3-1), grâce à l'entrée en jeu de ses cadres, Khvicha Kvaratskhelia en tête : l'ailier géorgien, pour l'instant peu décisif cette saison, a généralement l'habitude de briller lors des grands rendez-vous européens.

Lille est lui en quête de rebond après avoir été battu à domicile par le Betis Seville (3-2).

La tâche s'annonce rude pour le Losc, sur la pelouse du champion d'Angleterre Arsenal. Finalistes de la dernière édition, les Gunners s'étaient imposés à Naples début septembre, mais courent après City en championnat.

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En plus du défi sportif, ce match sera l'occasion pour Olivier Giroud de retrouver le club dont il a porté le maillot à 253 reprises.

Lens, dernier club français engagé et qui a repris des couleurs en L1 en battant Lyon vendredi 9 octobre (2-1), reçoit le Sporting Portugal, quart de finaliste l'an dernier, et peut engranger un deuxième succès après celui arraché sur la pelouse du Slavia Prague (3-2).

Le Real à la Roma

Malgré la courte victoire contre Villarreal (1-0) samedi 10 octobre, le Real Madrid s'est replongé dans un des psychodrames dont il a le secret, après l'exclusion de Vinicius Jr pour avoir tiré les cheveux d'un adversaire, et le boycott de la conférence de presse par José Mourinho pour protester contre cette décision.

Les Madrilènes vont devoir retrouver leurs nerfs pour leur déplacement mercredi chez la Roma, troisième de Serie A.

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Lors de la première journée, le Real s'était imposé 2-1 contre l'Inter Milan, avec notamment un but de Kylian Mbappé. Remis de sa blessure au genou subie avec les Bleus, l'attaquant français a retrouvé les terrains ce week-end mais a été muet contre Villarreal.

Le grand rival barcelonais, largement en tête de la Liga avec 8 succès en autant de rencontres, se déplace à Galatasaray, mais est toujours privé de son attaquant brésilien Raphinha, à une semaine d'un choc au Parc des Princes contre le PSG.

Autre grand d'Europe, le Bayern, qui a été accroché en Bundesliga par son voisin Augsbourg (2-2), se rend en Norvège, sur la pelouse du Viking FK. L'Anglais Harry Kane, déjà buteur lors de ses huit dernières apparitions en Ligue des champions, pourrait y étendre encore sa série.

L'Atlético Madrid, demi-finaliste l'an passé et qui s'est incliné à Liverpool lors de la première journée, reçoit mardi 13 octobre un autre pensionnaire de Premier League, Manchester United.

Les joueurs de Michael Carrick, qui avaient tranquillement disposé du club azeri de Sabah (4-0) pour lancer leur campagne européenne, sont à la peine en championnat, avec une médiocre 13e place après un nul contre le mal classé Tottenham (1-1).

AFP/VNA/CVN