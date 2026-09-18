Ligue Europa : l'OM a été "logiquement sanctionné", selon Genesio

L'OM a été "logiquement sanctionné" de ses errements en deuxième période, a estimé jeudi 17 septembre son entraîneur Bruno Genesio après la lourde défaite de son équipe sur la pelouse de Besiktas (4-1) lors de la première journée de Ligue Europa.

>> Ligue Europa : nul frustrant pour Rennes à Graz

>> Ligue Europa : Lyon débute bien face à Anderlecht

>> Ligue Europa : l'OM et l'Europe, pour quoi faire et comment faire ?

Photo : AFP/VNA/CVN

"On a fait jeu égal en première période, voire un peu mieux. On a su revenir au score, on a eu des situations. En deuxième période, on débute bien mais quand on encaisse le deuxième but, on perd le fil tactiquement, dans la concentration. Sur le troisième, on est complètement passifs et en fin de match c'est un peu du n'importe quoi à tous les niveaux", a regretté Genesio en conférence de presse.

"Quand les choses se reproduisent, ça n'est pas le hasard. Il y a des raisons. Il faudra bien analyser. Ce qui m'embête, c'est qu'on a un peu lâché dans les 20/25 dernières minutes. Je n'ai pas senti qu'on avait l'énergie de revenir à 3-2. On a oublié tous les fondamentaux du foot à 3-1 en se désorganisant, en ne faisant plus les choses ensemble. Et on a été logiquement sanctionnés", a-t-il ajouté.

Alors que l'OM doit recevoir le Paris SG dimanche, il reste sur quatre défaites consécutives. "Quand on est entraineur, il y a des périodes difficiles, j'en ai déjà connu. Celle-ci est particulièrement rude, surtout en début de saison. Ce n'est pas forcément ce dont je rêvais", a reconnu Genesio.

"Il y a toujours une responsabilité de l'entraineur. Il y a forcément une grosse remise en cause de ma part. Depuis la victoire contre Strasbourg (lors de la 1re journée de Ligue 1), on n'a pas réussi à corriger les erreurs de cette équipe et c'est forcément une grosse responsabilité de ma part", a-t-il ajouté.

"À moi de trouver les solutions. Eux (les joueurs), ils essaient de faire le maximum. Pour l'instant, ça n'est pas suffisant", a conclu l'entraîneur marseillais.

AFP/VNA/CVN