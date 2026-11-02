Angleterre : Arsenal remporte la bataille d'Anfield et prend la tête

Bousculé comme rarement, Arsenal a encaissé les coups et mis les barbelés pour contenir la furia de Liverpool (1-0), déchaîné devant son public d'Anfield mais trop imprécis, une victoire au courage synonyme de première place en championnat.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les champions d'Angleterre ont ouvert le score tôt par leur avant-centre Kai Havertz (16e) et ils ont résisté ensuite aux multiples assauts offensifs des Reds, qui ont tenté 17 tirs sans en cadrer un seul.

"On aurait probablement pu mieux gérer le match, mais les attaques étaient incessantes", a résumé le milieu Declan Rice sur Sky Sports. "Au final, cette ligne défensive, la façon dont on reste soudés, cette solidarité qu'on a est imbattable, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant".

Cerise sur le gâteau, le club de Londres s'offre une victoire chargée d'histoire : il n'avait plus gagné à Liverpool depuis septembre 2012 en Premier League, à une époque où Arsène Wenger était l'entraîneur et Mikel Arteta (l'actuel manager), le capitaine.

Ce triomphe en terre ennemie permet à Arsenal (24 pts) de chiper la première place à Manchester City (2e, 21 pts), battu 1-0 samedi par Brighton (3e, 19 pts). Liverpool (5e, 15 pts) se retrouve derrière Chelsea (4e, 16 pts), vainqueur de Manchester United (2-0 samedi).

Liverpool a "tout tenté"

À Anfield, sa défense a été secouée comme rarement par une équipe de Liverpool en mode "heavy metal", à l'intensité folle par moments, et qui a probablement livré son meilleur match sous Andoni Iraola.

Mais elle a paré tous les coups, refermé tous les espaces, et su capitaliser sur une rare erreur défensive adverse.

Les visiteurs se sont en effet jetés avec gourmandise sur un six-mètres très mal négocié, et qu'ils ont fait fructifier grâce à leur pressing haut puis un centre de Rice repris au second poteau par Havertz.

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L'avant-centre est devenu au passage le seul meilleur buteur allemand de l'histoire en Premier League (46 buts), devant Ilkay Gündogan.

Liverpool a mis une pression énorme ensuite, en continu, notamment en plaçant la surface de réparation adverse sous un déluge de centres. Sur l'un d'eux, signé Bradley Barcola, l'avant-centre Alexander Isak a été retenu par le maillot sans que la VAR n'intervienne (20e), une action litigieuse à l'origine de débats nourris en Angleterre.

Les locaux ont en tout cas échoué à régler la mire, que ce soit sur un coup franc de Florian Wirtz repoussé par la barre (39e) ou une tête d'Alexis Mac Allister, au-dessus (43e), et c'est probablement cette inefficacité prolongée qui leur vaut de perdre.

"Nous avons eu quelques occasions, nous avons tout tenté. Je pense que nous aurions peut‑être pu faire un peu mieux dans les 15 dernières minutes du match pour faire entrer davantage de ballons dans la surface", a réagi le capitaine Virgil van Dijk. "Mais ce n'était pas suffisant aujourd'hui et c'est clairement de la déception qui domine chez moi".

Liverpool se déplacera à Crystal Palace tandis qu'Arsenal recevra Hull le week-end prochain, le dernier avant la trêve internationale.

AFP/VNA/CVN