Ligue 1 : Fonseca quitte le banc lyonnais pour rentrer au pays, au Sporting Portugal

L'entraîneur portugais Paulo Fonseca a confirmé lundi 2 novembre à ses joueurs son départ prématuré de Lyon pour le Sporting Portugal, laissant l'OL à une troisième place inespérée en Ligue 1 après avoir su bâtir une équipe compétitive malgré les tourments financiers du club rhodanien.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Arrivé en janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage, qui venait d'être limogé, le technicien de 53 ans aura en revanche échoué à porter Lyon plus haut, trébuchant sur les dernières marches menant à la Ligue des champions, et aura lui-même connu des turbulences.

Preuve du caractère précipité de ce départ, après un week-end de rumeurs de plus en plus insistantes, son successeur ne sera désigné que lors de la trêve internationale à venir, qui débutera lundi prochain.

D'ici là, selon une source proche du club, l'intérim sera assuré par son compatriote Jorge Maciel, avec deux matches au programme pour l'OL, en Ligue Europa contre la Real Sociedad jeudi puis à Brest dimanche en L1. L'Espagnol Carlos Vicens (43 ans), récemment limogé par Braga, un autre club portugais, fait partie des favoris à la succession.

Pour justifier, en fin de semaine dernière, son départ prématuré à des dirigeants lyonnais surpris, le Portugais a affirmé avoir fait le "choix du cœur" s'agissant du club lisboète dont il était supporteur enfant, a affirmé la même source.

Des larmes contre Angers

La date de prise de fonction de Paulo Fonseca au Sporting, double champion du Portugal en titre et engagé en Ligue des champions cette saison, n'est pas non plus connue.

Alors que Fonseca était sous contrat avec l'OL jusqu'au 30 juin 2027, le club lyonnais percevra une indemnité de la part du club portugais qui pourrait s'élever à cinq millions d'euros.

Si rien n'a encore été officialisé par les deux clubs, le Sporting Portugal avait publié dimanche un communiqué pour annoncer l'ouverture de négociations en vue d'une rupture de contrat avec son entraîneur actuel, Rui Manuel Gomes Borges.

Dans le même temps, les rumeurs d'un départ de Paulo Fonseca avaient pris encore davantage de consistance lors de la victoire (2-0) de l'OL contre Angers, le technicien ne pouvant retenir ses larmes au moment de l'accolade avec ses joueurs à la suite du deuxième but lyonnais.

Au final, le bilan du coach portugais restera ambivalent.

Dès son arrivée, Fonseca s'était distingué par une altercation dépassant les limites avec l'arbitre du match OL-Brest Benoît Millot, le 2 mars 2025, qui lui avait coûté une longue suspension de neuf mois, et avait terni son image.

Avec lui, l'OL s'est ensuite qualifié à deux reprises pour la Ligue Europa. Mais il a aussi manqué des occasions de participer à la prestigieuse - et lucrative - Ligue des champions.

Difficultés économiques

Au printemps, l'Olympique lyonnais était 3e du classement avant de perdre ses deux derniers matches. Quatrième, il a dû passer par les tours préliminaires de C1 et a été éliminé en barrage par Fenerbahçe malgré un match nul obtenu (1-1) à l'aller en Turquie (défaite 2-1 au retour).

En Ligue Europa, malgré une phase de ligue brillante, l'OL n'a pu franchir le cap des 8e de finale, un an après une très douloureuse élimination en quarts face à Manchester United (Lyon menait 4-2 dans la prolongation à Old Trafford à dix minutes de la fin avant d'encaisser trois buts et de perdre 5-4).

Mais, durant un an et demi, il a maintenu à bout de bras le niveau sportif de l'OL, qui tanguait sérieusement en coulisses, en proie à d'importantes difficultés économiques.

Fin juin 2025, la DNCG, le gendarme financier du football français, avait prononcé la rétrogradation de Lyon en Ligue 2, avant qu'il ne soit finalement repêché en appel sous réserve d'appliquer un plan drastique d'économies et de ventes de ses meilleurs joueurs.

Dans ce contexte, Paulo Fonseca a su favoriser la promotion de plusieurs jeunes issus de la formation lyonnaise (Khalis Merah, Rémi Himbert) et tirer le meilleur parti de recrues peu connues comme le Portugais Afonso Moreira, contribuant à leur valorisation économique.

Acquis pour deux millions d'euros au... Sporting Portugal, Moreira (21 ans) a notamment été cédé en juin pour 29,5 millions hors bonus à Leverkusen.

AFP/VNA/CVN