Ligue des champions : Lille reçoit Galatasaray pour débloquer son compteur

Battu lors des deux premières journées de Ligue des champions, Lille doit enfin lancer son aventure européenne face à Galatasaray mercredi 21 octobre (18h45), au risque de voir ses chances de qualification s'amenuiser, même s'il reste encore "beaucoup de points à prendre".

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Avec zéro points sur six possibles et des rendez-vous encore périlleux à venir, avec notamment la réception du Bayern Munich et un déplacement sur la pelouse de l'AS Rome, le Losc ne doit plus traîner pour prendre la dizaine de points qui sera nécessaire à la qualification en barrages.

La réception des Turcs de Galatasaray, équipe du chapeau trois comme Lille, apparaît comme un rendez-vous crucial pour débloquer le compteur après les revers face au Betis Séville (3-2) et à Arsenal (3-0). "Mais il y a encore 18 points à prendre", a relativisé mardi 20 octobre l'entraîneur lillois Davide Ancelotti, ne voulant pas rajouter de pression supplémentaire à ses joueurs.

"Il reste six matches ? Imaginez qu'on gagne les six matches, on va passer", a souri le défenseur des Dogues Alexsandro. Le Brésilien forme avec l'international belge Nathan Ngoy une charnière centrale très solide depuis le début de saison en Ligue 1, avec seulement trois buts encaissés au cours des cinq matches où ils ont été associés

Mais en Ligue des champions, cette même défense lilloise est bien plus perméable avec six buts concédés en deux matches.

Être "costaud comme en Ligue 1"

"Il y a plus d'intensité, les équipes sont plus fortes. On a besoin d'ajuster de petits détails. Mais on sait qu'on peut rester costaud comme en Ligue 1", a estimé Alexsandro, qui s'attend à des duels âpres avec l'attaquant de Galatasaray Victor Osimhen.

Éphémère avant-centre du Losc en 2019-2020, mais tout de même auteur de 18 buts lors de sa seule saison dans le Nord, le Nigérian de 27 ans n'a pas encore marqué cette saison en Ligue des champions, mais compte déjà six réalisations dans le championnat turc.

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"C'est toujours difficile contre Osimhen. J'ai déjà fait un match amical contre lui. Ça va être la guerre demain. Ça va être beau aussi", a imaginé le défenseur lillois.

Face à un adversaire aussi en quête de premiers points dans ce duel entre le 34e et le 35e de la phase de ligue, Davide Ancelotti s'attend à un "beau match à jouer" face à des joueurs comme Ilkay Gündogan, Leroy Sané ou encore Lucas Torreira qui ont "beaucoup d'expérience dans cette compétition".

Si Osimhen retrouvera le stade Pierre-Mauroy, les Turcs seront privés d'un autre ancien attaquant des Dogues : Rafael Leao. Touché aux adducteurs le week-end dernier en championnat, le Portugais est absent du groupe communiqué par le club stambouliote.

Inconnue en attaque

Du côté du Losc, le prolifique attaquant japonais Ayase Ueda, touché au pied la semaine dernière, est toujours à l'infirmerie et Davide Ancelotti pourrait reconduire à la pointe de l'attaque Olivier Giroud. Mais le quadragénaire a joué l'intégralité de la rencontre face à Brest (1-1) samedi.

"Avec Olivier, je fais attention parce qu'on enchaîne beaucoup de matches", a prévenu Ancelotti avant d'énumérer ses différentes options pour occuper la pointe : l'attaquant de 19 ans Angel Yondjo et les polyvalents milieux offensifs Soriba Diaoune (19 ans) et Gaëtan Perrin (30 ans).

"Il y en a d'autres mais je ne vais pas tout dire", a conclu le coach des Dogues, ouvrant la porte à une animation surprise en attaque.

AFP/VNA/CVN