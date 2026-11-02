Ligue 1 : l'OL retrouve le podium, Marseille enchaîne

L'Olympique lyonnais s'est remis à l'endroit grâce à sa victoire dimanche 1 er novembre face à Angers (2-0) qui lui permet de retrouver le podium (3 e ), une estrade que l'OM, 6 e , aperçoit enfin après avoir battu Toulouse (2-0), sa quatrième victoire d'affilée, lors de la 9 e journée de L1.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'OL n'a pas raté l'occasion et s'est parfaitement relancé après un mois d'octobre morose qui l'avait vu glisser à la cinquième place de L1, et enquiller trois défaites en cinq matches avant dimanche 1er novembre. Avec cette victoire, accompagnée des rumeurs de départ de l'entraîneur Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l'OL pointe désormais à la 3e place avec 17 points, à un point du dauphin lillois et à trois longueurs du Paris SG, leader.

Le besoin de se rassurer pour l'OL était pressant et c'est chose faite, même si Angers (15e) ne se présentait pas comme un adversaire compliqué. Un but de Ernest Nuamah avant la mi-temps et un autre en fin de rencontre de Corentin Tolisso ont suffi (2-0). Le technicien portugais était en larmes à la fin du match au moment de rendre hommage à tous ses joueurs, sans doute le signe d'un départ imminent...

Les Lyonnais ne sont toutefois pas tout seuls, à égalité de points avec le Paris FC, 4e, qui n'en finit pas d'étonner. Invaincu à domicile cette saison, le PFC a confirmé face à Monaco qu'il sera difficile de venir glaner des points au stade Jean-Bouin.

Sinayoko meilleur buteur

Les hommes de Liam Rosenior n'ont pas changé leurs bonnes habitudes face à des Monégasques impuissants, malgré une timide réaction en seconde période et un but de Folarin Balogun. Si le club parisien surprend depuis la rentrée, ce n'est pas un hasard.

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Le trident offensif Pagis-Lopez-Kebbal donne régulièrement le tournis aux défenseurs et il en a été de même pour les Monégasques, assommés par le talent de Sinayoko. Le Malien a inscrit un superbe doublé, et a délivré un bijou de passe à Pagis pour le troisième but parisien. Avec huit buts cette saison, il trône pour l'instant au sommet du classement des buteurs.

L'OM lui n'en finit plus de se relever. Il y a quelques semaines, les Marseillais frayaient pourtant avec la zone rouge, semblant promis à une saison galère. Les voilà désormais à quelques encablures du podium (6e, 15 pts), tout proches des accessits européens. Une renaissance due à une période faste en championnat, contrastant avec leur parcours insipide en Europe (3 matches, 3 défaites en Ligue Europa).

Face à Toulouse, les joueurs de Bruno Genesio ont signé leur quatrième succès de rang, et avec la manière. Un but d'entrée de match d'Amine Harit d'une frappe splendide de l'extérieur droit et un autre d'Amine Gouiri vingt minutes plus tard ont mis à l'abri les Marseillais, qui ont toutefois souffert en seconde période. Le redressement des Marseillais va sans doute pimenter cette fin d'année.

Strasbourg s'est offert un bon bol d'air en étrillant Auxerre (5-1) et mis fin à une spirale désastreuse de quatre défaites de rang.

Les Bourguignons (13e) n'ont pas pesé lourd dans ce match à sens unique. Gessime Yassine, très en forme, a notamment inscrit un doublé en fin de match pour parachever le succès des Alsaciens qui remontent à la 12e place (10 pts).

AFP/VNA/CVN