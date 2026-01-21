Ligue des champions : Manchester City tombe de haut à Bodo (3-1)

Manchester City s'est fait passer à la moulinette chez le modeste Bodo-Glimt (3-1), mardi 20 janvier en Ligue des champions, avec une jeune défense dépassée, Erling Haaland muet et le capitaine Rodri bousculé puis exclu.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Petit poucet du cercle arctique a croqué l'ogre anglais dans le froid et sur le terrain synthétique de son minuscule stade Aspmyra, comme dans un bon polar nordique, mais le suspense en moins.

Car le triomphe de Bodo, dont le nombre d'habitants coïncide avec la capacité d'accueil de l'Etihad stadium (autour de 53.000 places), s'est écrit en continu et sans contestation possible.

Les hommes en jaune ont mené 3-0 avant la réduction du score, à l'heure de jeu, de Rayan Cherki d'un tir à ras de terre légèrement dévié (60e).

La remontada espérée par Manchester City a été contrariée par le carton rouge de Rodri, le capitaine du soir, sanctionné d'un deuxième carton jaune pour avoir retenu du bras, au niveau du cou, un adversaire (62e).

Le Ballon d'or 2024 était dans un très mauvais jour. Il a perdu un ballon près de la ligne médiane dans l'action menant au troisième but norvégien, une superbe frappe dans la lucarne signée Jens Hauge (58e, 3-0).

"On a fait de notre mieux mais il a manqué quelques chose", a résumé Haaland sur TNT Sports, évoquant une défaite "embarrassante" pour lui et une victoire "méritée" pour son adversaire. "Nous sommes Man City, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas gagner nos matches. Cela ne devrait pas se passer ainsi".

La glissage en Norvège met en danger la place de Manchester City dans le Top 8, directement qualificatif pour les huitièmes de finale, avant la réception à grands frissons du club turc de Galatasaray le 28 janvier.

Attention, défense fragile

Les champions d'Europe 2023 traversent en tout cas une zone de turbulences, entre cascade de blessures et contre-performances, trois jours après une défaite 2-0 chez Manchester United en Premier League.

Au coup d'envoi, Pep Guardiola avait aligné le "Onze" de départ le plus jeune de l'histoire des Citizens en Ligue des champions (24 ans et 84 jours), une décision dictée par les forces en présence.

Photo : AFP/VNA/CVN

La moyenne d'âge était encore plus basse en défense, en l'absence de Ruben Dias, Josko Gvardiol et John Stones, blessés, de Matheus Nunes sur maladie et de Marc Guéhi, la recrue inéligible à ce stade la compétition.

Bodo-Glimt a habilement ciblé ce talon d'Achille grâce à des ballons en profondeur exploités par l'ailier Ole Didrik Blomberg, centreur impeccable pour Kasper Hogh, deux fois buteur en moins de deux minutes (22e, 24e).

Le doublé du N°9 danois s'est construit sur deux erreurs de l'inexpérimenté Max Alleyne, aligné dans l'axe avec Abdukodir Khusanov, et sur le mauvais positionnement de Rayan Aït-Nouri, arrière gauche récemment revenu de la CAN, et titularisé à droite mardi 20 janvier.

Le revers en Norvège aurait pu être plus sévère encore sans les arrêts de Gianluigi Donnarumma (49e, 90e+1), une barre transversale non favorable à Bodo (63e) et un hors-jeu qui a privé Hoge d'un doublé (65e).

"C'est un moment historique pour ce club, c'est la première victoire en Ligue des champions, et contre une des meilleures équipes au monde", a apprécié l'entraîneur Kjetil Knutsen à l'antenne de TNT Sports.

Malgré cette performance majuscule, le club norvégien ne s'extrait pas des places éliminatoires en Ligue des champions. Mais il se donne le droit de rêver avant l'ultime journée, à l'Atlético Madrid.

AFP/VNA/CVN