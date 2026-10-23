Ligue 1 : PSG-OL et Monaco-Lille, des duels en haute altitude au menu

Avec au programme Paris SG-Lyon et Monaco-Lille, quatre des cinq co-leaders s'affrontent dimanche 25 octobre, lors d'une 8 e journée de Ligue 1 marquée par le report de samedi 24 octobre à dimanche 25 octobre de Toulouse-Troyes, en raison du contexte social très tendu après les manifestations du 17 octobre.

>> Ligue 1 : Mbappé et Giroud sauvent Lille du piège brestois

>> L1 : entre deux chocs européens, le PSG renverse Strasbourg grâce à Dembélé

>> Ligue 1 : vainqueur de Nice dans la souffrance, Lyon prend la tête

Photo : AFP/VNA/CVN

Cinq jours après avoir infligé au FC Barcelone sa première défaite de la saison (4-2), bouclant au passage une séquence européenne brillante après avoir déjà battu Manchester City la semaine précédente, le PSG veut poursuivre sa série en Ligue 1. Malgré un début d'exercice poussif, les Parisiens n'ont pas traîné pour remonter en haut du classement et abordent cette journée à la deuxième place (14 points), seulement devancés à la différence de buts par l'OL.

Battus à Lens au retour de la trêve internationale, les Rhodaniens ont rebondi à domicile face à Nice la semaine dernière (2-1). Mais ils disputeront comme les Parisiens un quatrième match en deux semaines dimanche 25 octobre, après leur déplacement sur la pelouse d'Hoffenheim jeudi soir 22 octobre.

Si le coach lyonnais Paulo Fonseca sera toujours privé de son buteur Loïs Openda, blessé jusqu'à mi-novembre, son homologue parisien a lui perdu trois de ses cadres mardi soir 20 octobre. Khvicha Kvaratskhelia s'est gravement blessé à un genou et sera absent pour de longs mois, tandis qu'Ousmane Dembelé et Marquinhos, victimes de lésions à une cuisse, seront au repos pour plusieurs semaines.

Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que de nouvelles manifestations sont attendues en France samedi 24 octobre, une semaine après les violences du week-end dernier en marge des défilés du 17 octobre, cette affiche de la 8e journée de Ligue 1 est pour l'heure maintenue à dimanche (20h45) 25 octobre.

Toulouse-Troyes décalé à dimanche 25 octobre

Prévue à 17h15 samedi 24 octobre, la rencontre entre Toulouse (11e, 9 pts) et Troyes (17e, 4 pts) à elle été reportée à dimanche 25 octobre à la même heure à la demande de la préfecture de Haute-Garonne, alors que plusieurs organisation syndicales dont la CGT et FSU ont appelé à manifester samedi 24 octobre dans la Ville rose.

Sept des neufs affiches de Ligue 1 auront donc lieu dimanche après-midi 25 octobre, dont un multiplex de cinq matches à 17h15 lors duquel l'Olympique de Marseille (9e, 9 pts) visera un troisième succès consécutif en championnat face au Havre, lanterne rouge (2 pts).

Photo : AFP/VAN/CVN

Plus tôt dimanche 25 octobre, Monaco recevra Lille dans l'autre affiche entre co-leaders du week-end. Défait pour la troisième fois en autant de journée de Ligue des champions mercredi 21 octobre, le Losc n'affiche pas forcément un meilleur visage en Ligue 1. Mais le niveau moins relevé du championnat de France lui a permis d'engranger des points et de figurer dans le peloton de tête.

Face à des Monégasques qui n'ont pas encore gagné en L1 depuis le retour de la trêve internationale, les Dogues devront sans doute hausser leur niveau et gommer des errements défensifs qui leur ont encore coûté cher mercredi lors de la défaite face à Galatasaray (4-2).

Lens-Paris FC, seule affiche samedi 24 octobre

La seule rencontre de samedi 24 octobre verra le RC Lens (8e, 10 pts) s'opposer au Paris FC. À la peine en Ligue des champions mais en progrès en championnat depuis l'arrivée sur le banc de Yannick Cahuzac, les Sang et Or tenteront de rééditer la belle performance réalisée à Bollaert face à Lyon contre le Paris FC, nouveau cador de la Ligue 1.

Photo : AFP/VNA/CVN

Troisièmes à l'entame de cette journée, les Parisiens vont débarquer dans l'Artois en pleine confiance, une semaine après avoir remporté un match fou face à Rennes (4-3).

La huitième journée doit débuter vendredi soir 23 octobre avec le déplacement de Nice (13e, 8 pts) à Brest (10e, 9 pts). Les autres rencontres prévues dimanche verront Rennes (6e, 13 pts) recevoir Strasbourg (14e, 7 pts), Lorient (7e, 11 pts) se rendre à Angers (15e, 7 pts), ainsi qu'Auxerre (12e, 9 pts) accueillir Le Mans (16e, 6 pts).

AFP/VNA/CVN