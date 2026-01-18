L1 : l'OM atomise Angers avant Liverpool

Avec une première période de très haute volée, Marseille n'a laissé aucune chance à Angers, balayé chez lui (5-2), le 17 janvier, pour la 18 e journée de Ligue 1, avant de recevoir Liverpool en Ligue des champions, le 21 janvier.

>> L1: Rennes surclasse Monaco et gâche le retour de Pogba

>> L1 : Nantes sombre à Angers et se retrouve relégable à la trêve

>> L1 : Lyon coule Monaco, Rennes s'offre le Losc, Nice se stabilise

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce succès permet à l'OM, 3e avec 35 points, de ne pas perdre davantage de terrain sur le leader lensois et sur son dauphin, le Paris SG, même si, avec respectivement 43 et 42 points, ils restent à distance respectable.

Angers pointe, lui, provisoirement à la 11e place avec 22 unités.

Sans pitié (9-0) avec les amateurs du FC Bayeux (D6), le 13 janvier, en Coupe de France, les hommes de Roberto de Zerbi ont démarré sur des bases similaires contre le SCO en menant 4-0 après 40 minutes exceptionnelles.

Le technicien italien, qui n'avait pas tari d'éloges sur SCO et son entraîneur, Alexandre Dujeux avant l'aller (2-2), a manifestement pris l'adversaire très au sérieux.

Même les difficultés d'acheminement, provoquées par le brouillard à Angers qui a contraint les Phocéens à atterrir à Rennes et finir leur périple en car, n'y ont rien fait.

Dès la 4e minute, le gardien angevin Hervé Koffi, tout juste rentré de la CAN, a dû s'employer devant Timothy Weah puis Amine Gouiri.

Mais la suite a viré au cauchemar, Mason Greenwood mettant les siens sur orbite en décalant Amir Murillo dont le centre au cordeau a été poussé au fond par Gouiri (1-0, 19e), avant de doubler la mise après un une-deux avec Emerson, d'une frappe aussi soudaine que précise (0-2, 24e).

Inhabituellement maladroit avec le ballon et perméable sans, Angers a de nouveau craqué dix minutes plus tard sur une perte de balle qui a offert à Hamed Traoré un face-à-face avec Koffi qu'il a facilement remporté (0-3, 34e).

Et que dire du 4e but ! Une longue séquence de 28 passes qui a duré 1 minute et 13 secondes pour aboutir à un centre de Murillo pour la tête de Weah, sous les yeux d'Angevins totalement spectateurs (0-4, 40e).

Un petit relâchement coupable a bien permis à Angers de réduire le score par Amine Sbaï (1-4, 45+2), mais jamais la mainmise des sudistes sur le match n'a été en danger.

Avant de sortir à la 61e, Greenwood a encore eu le temps de taquiner la transversale adverse sur une frappe à 18 mètres (53e), même si le 5e but est revenu à Igor Paixao, en force (5-1, 89e).

Privé de son maître à jouer, Himad Abdelli, absent de la feuille de match avant un transfert qui semble désormais inéluctable vers... Marseille, les locaux sont passés totalement à côté de leur match, malgré un joli deuxième but par Jim Allevinah au début du temps additionnel (2-5, 90+2).

Pour Marseille, qui a un calendrier démentiel - après Liverpool, il faudra recevoir Lens, puis aller à Bruges, avec aussi un huitième de finale de Coupe contre Rennes ou une visite au Parc des Princes pour défier le Paris SG, courant février --, cette victoire est une excellente nouvelle mais il va maintenant devoir faire preuve de constance dans l'excellence.

AFP/VNA/CVN