L1 : Lyon coule Monaco, Rennes s'offre le Losc, Nice se stabilise

Monaco a été battu à domicile par Lyon (3-1), comme le Losc par Rennes (2-0), samedi pour la 17 e journée de Ligue 1, qui a vu le Nice de Claude Puel prendre un point encourageant face à Strasbourg.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est Elye Wahi, tout juste recruté par les Aiglons, qui leur a permis d'égaliser contre Strasbourg et d'ouvrir sans faux pas l'ère Puel après l'échec de Franck Haise (13e place). Joaquin Panichelli avait ouvert le score dans cette partie animée.

De son côté l'Anglais Liam Rosenior a peut-être connu son dernier match sur le banc alsacien, avant un départ vers Chelsea, de la même galaxie Blue Co. Il quitterait le club sur une note amère après un très bon début de saison, puisque Strasbourg (7e, 24 points) est désormais distancé par le train de tête.

Car aux cinquième et sixième places, Lyon et Rennes (30 points) ont tous deux gagné samedi, profitant d'exclusions côté monégasque et lillois. Un doublé de Sulc, notamment, a scellé la rencontre à Louis-II, ainsi que le carton rouge de Coulibaly.

Pour leur part les hommes de Habib Beye, sereins malgré la détermination des Lillois à ne pas craquer, ont fait la différence par Frankowski et Merlin après l'exclusion d'Alexsandro.

Lille reste quatrième avec 32 points. Quant à Monaco, le début de mandat de Sébastien Pocognoli est décidément compliqué, avec une troisième défaite d'affilée et une 9e place loin des standards du club, deuxième puis troisième lors des deux dernières saisons.

AFP/VNA/CVN