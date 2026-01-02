Ligue 1 : un derby à Paris, la première de Claude Puel à Nice

Outre le choc samedi entre Monaco et l'Olympique lyonnais, la 17 e journée de Ligue 1, la première de 2026, est marquée par le derby parisien entre le PSG et le PFC et les débuts sur le banc de Claude Puel à Nice.

Photo : AFP/VNA/CVN

Leader de Ligue 1 pour ce début d'année, Lens porté offensivement par la recrue Odsonne Édouard, grand artisan du succès des Sang et Or, débute cette 17e journée de Ligue 1 contre Toulouse (8e, 23 pts) au Stadium vendredi soir, pour enchaîner une septième victoire consécutive.

Les Sang et Or (37 points) ont donc passé les fêtes de fin d'année au sommet du championnat et vont pouvoir mettre d'ores et déjà la pression au PSG.

Les Parisiens de Luis Enrique clôtureront dimanche (20h45) les festivités avec le derby face au PFC (14e), au Parc des Princes, où 1.000 supporters voisins sont attendus pour le premier derby entre les deux clubs depuis 48 ans, c'était lors de la saison 1978-1979.

Les coéquipiers de Marquinhos ont repris l'entraînement mardi avec plusieurs absents : alors qu'Achraf Hakimi (rétabli de son entorse à une cheville) et Ibrahim Mbaye jouent actuellement la CAN au Maroc, Matveï Safonov se remet d'une fracture à la main gauche, Lee Kang-in d'une blessure (cuisse gauche) lors de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, sans compter les pépins physiques des "titis" Quentin Ndjantou et David Boly.

Ce sera l'occasion pour le Ballon d'or Ousmane Dembélé de bien lancer son année, avant d'aller au Koweit disputer le Trophée des champions face à l'OM jeudi prochain (19h00).

Monaco et Strasbourg doivent se relancer

Troisièmes du championnat, les Marseillais reçoivent dimanche (15H00) Nantes, relégable, pour confirmer leur performance contre Monaco (1-0) avant la trêve hivernale qui leur a permis de s'accrocher au podium.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

A égalité de points mais quatrièmes, les Lillois de Bruno Genesio vont devoir vivre sans leurs défenseurs centraux et cadres Aïssa Mandi et Chancel Mbemba, partis à la CAN, et cela commence dès samedi contre Rennes (6e, 27 pts).

A hauteur des joueurs d'Habib Beye, les Lyonnais (5e, 27 pts) peuvent aussi poursuivre leur bonne dynamique en championnat samedi (17h00) contre Monaco qui a enregistré cinq revers en six journées en décembre et est descendu à la 9e place (23 pts).

"Je crois que c'est l'homme parfait pour relever ce challenge", a affirmé le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère. Pour sa première sur le banc de Nice depuis dix ans, Claude Puel va devoir stopper l'hémorragie et la crise pour commencer un nouveau cycle face à Strasbourg, qui stagne en championnat ces dernières semaines.

"Si les joueurs ne respectent pas les consignes, pas de problèmes, on en trouvera d'autres qui les respectent", avait tancé avant les fêtes de fin d'année le coach anglais de Strasbourg, Liam Rosenior.

En bas de tableau, plusieurs clubs s'affrontent dans la lutte pour le maintien : Le Havre-Angers, Brest-Auxerre et FC Lorient-Metz.

