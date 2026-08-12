Le Laos organise solennellement les funérailles nationales de Xaysomphone Phomvihane

Les funérailles nationales de Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président de l’Assemblée nationale du Laos, ont été organisées solennellement le 12 août sur la place That Luang, à Vientiane.

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Photo: VNA/CVN

La cérémonie a réuni des dignitaires religieux, les dirigeants actuels et anciens du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale du Laos, ainsi que les membres de la famille de Xaysomphone Phomvihane.

Une haute délégation vietnamienne conduite par Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, y a également assisté, aux côtés des ambassadeurs, des représentants des organisations internationales, des associations et de nombreux habitants lao.

Dans son oraison funèbre, le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith a rendu hommage à plus de cinq décennies d’engagement de Xaysomphone Phomvihane au service du Parti et de l’État lao. Il l’a décrit comme un intellectuel révolutionnaire doté de compétences approfondies dans de nombreux domaines, d’une vision stratégique, d’une ferme détermination politique, d’une grande probité et d’un profond patriotisme, qui est resté fidèle au Parti, à la Patrie et au peuple lao.

Tout au long de sa vie consacrée au service de la Patrie et du peuple, Xaysomphone Phomvihane s’est pleinement hdévoué à la défense et au développement du Laos, plaçant toujours les intérêts du Parti, de la nation et du peuple au-dessus de tout. Il menait une vie simple, intègre et économe, restait proche de la population, sincère avec ses camarades et collègues et bienveillant envers son entourage, tout en observant strictement les principes et la discipline. Il jouissait du respect et de la confiance de ses amis, de ses collègues, des populations des différentes ethnies du Laos ainsi que de ses amis internationaux.

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa carrière, il a notamment été membre du Comité central du Parti pendant huit mandats, membre du Bureau politique pendant trois mandats, député pendant sept législatures, président du Comité central du Front lao pour la construction nationale et président de l’Assemblée nationale lors des 9e et 10e législatures.

En reconnaissance de ses grandes contributions à la défense et au développement du pays, le Parti et l’État lao ainsi que ses amis internationaux lui ont décerné de nombreuses distinctions honorifiques.

La disparition de Xaysomphone Phomvihane constitue une lourde perte pour le Parti, l’État et le peuple lao. Les dirigeants du Parti et de l’État lao se sont engagés à rester fidèles aux idéaux et à la nature révolutionnaire du Parti, à renforcer la grande union nationale et à poursuivre la direction de l’œuvre de défense, de construction et de développement du pays, afin de réaliser les objectifs suprêmes du Parti ainsi que les aspirations du peuple et de Xaysomphone Phomvihane. Ils ont également promis de continuer à soutenir sa famille et à éduquer les jeunes générations afin qu’elles poursuivent son œuvre et contribuent au développement du pays.

Au nom de la famille, Santiphab Phomvihane, membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre et ministre lao des Finances, a exprimé sa gratitude aux dirigeants et aux organismes ayant apporté leur soutien à la famille.

Après la cérémonie officielle, des rites religieux, dont l’offrande de robes monastiques, les prières, les bénédictions et les rites d’adieu, ont été célébrés en hommage au défunt.

VNA/CVN