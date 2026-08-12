Décès de l'ancien Premier ministre chinois Zhu Rongji à l'âge de 98 ans

Zhu Rongji, ancien Premier ministre chinois, est décédé mercredi 12 août à 11h06 à Pékin à l'âge de 98 ans des suites d'une maladie.

>> Décès de Bernadatte Chirac, veuve de l'ancien président français Jacques Chirac

>> Thaïlande : décès de la princesse Bajrakitiyabha

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Zhu était membre du Comité permanent du Bureau politique des 14e et 15e Comités centraux du Parti communiste chinois (PCC).

Une nécrologie, publiée conjointement par le Comité central du PCC, le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, le Conseil des Affaires d'État et le Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, qualifie M. Zhu d'excellent membre du Parti, de combattant communiste fidèle et éprouvé, d'exceptionnel révolutionnaire prolétarien, d'homme d'État et de dirigeant du Parti et de l'État.

Xinhua/VNA/CVN