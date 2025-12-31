Une nouvelle phase d’accélération portée par la science et la technologie

L’organe permanent du Comité de pilotage central pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique a publié la conclusion du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également chef du Comité, à l’issue de la conférence de bilan des travaux de 2025 et des orientations clés pour 2026.

Le 25 décembre 2025, le Comité de pilotage central pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique a tenu une conférence consacrée au bilan des travaux de 2025 et aux missions et solutions prioritaires pour 2026.

Selon le Comité, après une année de mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW, la prise de conscience et l’action de l’ensemble du système politique ont connu des évolutions positives, confirmant le bien-fondé de cette orientation visant à lever les goulets d’étranglement et à favoriser le développement.

Les premiers résultats obtenus ont contribué à porter la part des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique à plus de 16,4% du PIB.

Malgré ces avancées, des limites persistent, notamment en matière d’infrastructures numériques, de bases de données, de ressources humaines de haute qualité et de cybersécurité.

L’année 2026 revêt une importance particulière, marquant la première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. Dès le début du mandat, le Comité central du Parti adoptera des résolutions stratégiques visant à renouveler le modèle de développement du pays en s’appuyant sur les sciences et les technologies, ainsi que sur des solutions stratégiques de mobilisation des ressources afin d’atteindre une croissance à deux chiffres. Cela met en évidence le rôle particulièrement important, fondamental et central des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Il ne s’agit plus d’un choix, mais d’une exigence impérative pour assurer un développement rapide et durable du pays dans la période à venir.

Le Comité de pilotage a retenu comme mot d’ordre pour 2026 : "Action décisive, diffusion des résultats", marquant le passage à une phase d’accélération axée sur des résultats concrets.

Le Comité de pilotage appelle l’ensemble du système politique à agir de manière résolue, à mobiliser les ressources et à mettre en œuvre efficacement les objectifs fixés afin de contribuer à un développement rapide et durable du pays.

