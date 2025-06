Santé

L’hôpital Cho Rây honoré parmi 13 collectifs exemplaires du programme “Gloire du Vietnam"

Le 22 juin 2025, à Hanoï, s’est déroulée la cérémonie du programme "Gloire du Vietnam" avec pour thème "Fierté et aspiration". Cet événement prestigieux a pour vocation de célébrer les figures emblématiques incarnant la volonté inflexible, l’intelligence vive et l’esprit de sacrifice pour la nation et le peuple vietnamien. L’hôpital Cho Rây s’est vu attribuer l’un des honneurs les plus distingués en étant l’un des 13 collectifs exemplaires mis à l’honneur.

>> L'hôpital Cho Rây traite avec succès une patiente atteinte de la maladie de Wilson

>> Le Dr Trân Thanh Tùng et la mission sacrée de la blouse blanche

>> Plus de 1.000 participants à la conférence scientifique 2025 de l’hôpital Cho Rây

>> Le programme "Gloire du Vietnam" 2025 ravive l’aspiration au développement national

Pour l’hôpital Cho Rây, cette reconnaissance marque une étape hautement symbolique dans son histoire de développement, un reflet d’un long chemin d’engagement, de compétence professionnelle et de dévouement inlassable au service de la santé publique.

Ce titre prestigieux constitue non seulement une marque de reconnaissance envers les efforts constants du personnel médical de l’hôpital, mais également un puissant levier pour encourager l’établissement à poursuivre sa mission d’excellence, de soins et d’innovation, au bénéfice de la communauté et du pays tout entier.

Initié en 2004, le programme "Gloire du Vietnnam" au fil de plus de deux décennies, a mis en lumière plus de 300 collectifs et individus d’exception sur l’ensemble du territoire national. Il constitue une source d’inspiration profonde, faisant rayonner l’esprit de dépassement de soi, le sens du service à la Patrie, et la fierté d’appartenir à un peuple courageux, résilient et porteur de grandes aspirations.

L’édition 2025 ne se limite pas à un simple acte de reconnaissance. Elle contribue à diffuser des valeurs humaines et civiques, à stimuler l’énergie collective, et surtout, à insuffler à chaque Vietnamien le courage de rêver, de s’engager et de se consacrer à l’édification d’un Viêtnam puissant, moderne et rayonnant sur la scène internationale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN