Les demandes de l'emploi global sont restées stables au troisième trimestre

Malgré les incertitudes économiques, les demandes d'emploi globales au troisième trimestre de cette année sont restées stables par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à une forte embauche dans le secteur manufacturier et à des signes timides de reprise dans les services bancaires et financiers, selon un rapport publié par l'agence de paie, de recrutement et d'externalisation des ressources humaines Adecco Vietnam.

Photo : Danh Lam/VNA/CVN

Au cours de la période, les ventes industrielles ont également connu une légère hausse de la demande, tandis que les embauches pour les fonctions de back-office sont restées constantes d'une année sur l'autre, a montré le Vietnam Talent Market Update.

Les secteurs de la fabrication et de l'approvisionnement ont connu une augmentation substantielle des demandes d'emploi, en hausse de 35% d'une année sur l'autre et de 52% par rapport au trimestre précédent.

Cette croissance a été stimulée par l'augmentation de la demande d'exportation et des investissements directs étrangers (IDE), en particulier dans les secteurs de l'électronique, du textile, de l'habillement et des énergies renouvelables.

Nguyên Thi Thu Phuong, directrice des services de recrutement permanent chez Adecco Vietnam, a déclaré : "Nous constatons une hausse de la demande pour des postes spécialisés tels que les chefs de production, les ingénieurs qualité et les responsables de l'approvisionnement, les compétences en chinois étant de plus en plus recherchées."

Cela fait suite à d'importants flux d'IDE, qui ont atteint 24,78 milliards USD au cours des neuf premiers mois de 2024, dont plus de 60% sont dirigés vers l'industrie manufacturière et de transformation, a-t-elle déclaré.

Les postes de vente industrielle ont également enregistré une hausse modeste, notamment dans les postes mécaniques et électriques (M&E), les entreprises se développant pour faire face aux changements économiques.

Les embauches dans le secteur technologique ont affiché une croissance constante, principalement tirée par les tendances actuelles de transformation numérique, avec une forte demande de compétences en Java, DevSecOps et en cybersécurité.

Photo : VNA/CVN

Les embauches dans le secteur technologique à l'échelle nationale ont augmenté de 35% d'une année sur l'autre, avec une légère hausse de 5% par rapport au deuxième trimestre.

Les secteurs des services bancaires et financiers ont connu une hausse des embauches au cours du troisième trimestre, qui a été en partie soutenue par l'évolution des conditions financières.

Après plusieurs baisses de taux par la Banque d’État du Vietnam, les banques ont bénéficié d’une augmentation de la liquidité, ce qui a allégé la pression sur leur capital et a contribué à améliorer les embauches dans des domaines tels que les investissements et la gestion des relations.

Les demandes d’emploi dans ce secteur ont augmenté de 35% par rapport à la période plus calme de l’année dernière.

Les postes les plus demandés comprennent les gestionnaires d’investissement, les gestionnaires des relations d’entreprise et les spécialistes du recouvrement.

Les postes de back-office tels que les ressources humaines et les finances et la comptabilité sont restés stables, ce qui correspond aux priorités du secteur de croissance prudente dans un contexte d’incertitudes économiques.

L’augmentation notable des postes de marketing et de vente dans le secteur des biens de consommation courante suggère que les entreprises de ce secteur investissent dans la croissance de la marque et l’expansion des parts de marché, probablement motivées par la reprise des dépenses de consommation.

Dans le secteur de la santé, les embauches pour les postes d’infirmières et de technologies médicales restent stables mais modestes, reflétant l’approche équilibrée du secteur pour faire évoluer les opérations tout en gérant efficacement les ressources.

Les responsables de grands comptes et les professionnels de la vente et du marketing sont très demandés dans les secteurs des biens de consommation courante et de la santé.

Nguyên Hoàng Thanh Chuong, responsable du service de recrutement permanent chez Adecco Vietnam, a déclaré : "Après neuf premiers mois difficiles, les investissements étrangers et la reprise de l'économie mondiale ont soutenu la dynamique récente. Le quatrième trimestre devrait soutenir cette tendance, avec un rebond attendu dans l'immobilier et une demande continue de talents qualifiés dans tous les secteurs. Les talents locaux doivent donner la priorité non seulement à la sécurisation des opportunités actuelles, mais aussi à la préparation de l'avancement professionnel futur."

Salon des carrières

Plus de 30 entreprises ont participé au salon des carrières tenu pqr l'UEH qui s'est ouvert à Hô Chi Minh-Ville le 3 novembre.

Ces entreprises ont proposé plus de 2 000 postes vacants aux étudiants et aux travailleurs de la ville et des provinces voisines.

L'événement comprenait une série d'activités pour aider les étudiants à évaluer l'orientation professionnelle et les stages, et à améliorer leurs compétences pour s'intégrer au marché du travail.

Le professeur Bùi Quang Hung, directeur adjoint de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, organisateur de l'événement, a déclaré que c'était la deuxième fois que la foire était organisée cette année, réaffirmant son engagement à connecter les organisations, les entreprises et les individus pour travailler ensemble vers l'objectif du développement durable pour l'éducation et la société.

VNA/CVN