Le Vietnam est bien placé pour développer le marché de l’externalisation

Le Vietnam est une destination attractive pour les entreprises qui recherchent des solutions d’externalisation, compte tenu de sa main-d’œuvre abordable, de ses ressources humaines hautement qualifiées et de l’infrastructure en constante évolution des technologies de l’information et du secteur des télécommunications, a déclaré le cabinet de conseil immobilier Knight Frank.

>> Le PIB national en hausse de 5,66% au premier trimestre

>> Le gouvernement français vise un déficit de 5,1% en 2024

Dans son rapport intitulé "Asia-Pacific Horizon: Harnessing the Potential of Offshoring" (Horizon Asie-Pacifique : Exploiter le potentiel de l’externalisation), Knight Frank a analysé les facteurs essentiels qui définissent l’attractivité de la région en tant que meilleur emplacement pour les services d’externalisation et met en lumière les changements importants intervenus dans le secteur.

Photo : VNA/CVN

Dans un environnement commercial difficile caractérisé par une perte de confiance parmi les dirigeants de l’immobilier d’entreprise, le marché de l’externalisation en Asie-Pacifique devrait plus que doubler pour atteindre 185,1 milliards de d'USD d’ici 2032.

Dans le contexte mondial, le marché devrait atteindre 544,8 milliards de dollars en 2032, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5%. Même si l’Amérique du Nord continuera de conserver sa part de marché dominante, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au monde, soit 10,2%.

Selon le rapport, les entreprises mondiales recherchent de plus en plus des solutions rentables pour minimiser leurs dépenses. Un nombre croissant d’entreprises envisagent désormais la délocalisation de fonctions comme une avenue stratégique. Dans la région Asie-Pacifique, quatre marchés – l’Inde, les Philippines, la Malaisie et le Vietnam – offrent les meilleurs sites de délocalisation au monde.

Marché de l’externalisation

Pour le Vietnam, les revenus du marché de l’externalisation devraient atteindre 840 millions de dollars avec un CARG de 8,78% sur la période 2024-2028, indique le rapport, citant les statistiques de Statista. Le pays est classé 7e meilleur site d’externalisation au monde. La présence de grandes entreprises technologiques positionne le pays comme un pôle numérique mondial.

Le Vietnam est un choix populaire en matière d’externalisation des processus métiers (BPO), en particulier dans le secteur des technologies de l’information, avec des ressources humaines qualifiées juste après l’Inde. Le Vietnam offre également la valeur la plus élevée pour les coûts des entreprises, notamment en termes de main-d’œuvre, ainsi que de bonnes perspectives pour les locataires lorsque les loyers des bureaux, qui peuvent représenter 10 à 15% des coûts d’exploitation, diminuent.

On s’attend à ce que les loyers des bureaux dans les grandes villes indiennes soient plus élevés que ceux de Hô Chi Minh-Ville au cours des trois prochaines années. Avec l’offre abondante de projets d’immeubles de bureaux nouveaux et à venir dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm dans la ville de Thu Duc, les loyers devraient diminuer de plus de 20% d’ici 2026.

Analysant les tendances et les principaux facteurs développant le marché de l’externalisation, les experts de Knight Frank ont estimé que la main-d’œuvre abordable du Vietnam est le principal facteur pour attirer les activités d’externalisation. Une tendance notable sur le marché de l’externalisation au Vietnam est la transition vers des services à forte valeur ajoutée tels que la programmation de logiciels ou la recherche et développement (R&D).

D’autre part, le Vietnam dispose de ressources humaines hautement qualifiées et maîtrisant les langues étrangères. Le cabinet de conseil A.T. Kearney classe le Vietnam au 7e rang dans le Global Service Location Index (GSLI) pour les principales destinations d’externalisation.

Selon Knight Frank, un autre point notable est que l’infrastructure du secteur des technologies de l’information et des télécommunications du Vietnam est en constante évolution. Le gouvernement vietnamien a augmenté ses investissements pour améliorer la vitesse d’Internet, construire des centres de données et des infrastructures technologiques, et garantir un réseau de communication fiable et à haut débit pour servir les activités d’externalisation.

VNA/CVN