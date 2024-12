L’excédent commercial du secteur agricole de 16,5 milliards de'USD en onze mois

Le secteur agricole, sylvicoles et aquatiques, a enregistré un excédent commercial de 16,46 milliards d'USD au cours de la période de janvier à novembre de 2024, en hausse de 52,8% sur un an, a rapporté le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phùng Duc Tiên a déclaré que ces produits avaient rapporté environ 5,3 milliards d'USD en valeur d'exportation en novembre, en hausse de 13,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela a contribué au revenu sur 11 mois de 56,74 milliards d'USD, ce qui représente une augmentation de 19% sur un an.

De janvier à novembre, les produits forestiers ont enregistré un excédent de 13,05 milliards d'USD, les produits aquatiques de 6,88 milliards d'USD et les produits agricoles de 4,72 milliards d'USD, en hausse respectivement de 18,7%, 17,5% et 3,1 fois par rapport à l'année précédente.

Sept groupes de produits ont enregistré un excédent commercial de plus d'un milliard d'USD. Parmi eux, le bois et les produits du bois ont enregistré un excédent de 12,11 milliards d'USD, en hausse de 19,4% par rapport à l'année précédente ; les fruits et légumes de 4,56 milliards d'USD, en hausse de 33,9% ; le café de 4,53 milliards d'USD, en hausse de 30,5% ; le riz de 4,07 milliards d'USD, en hausse de 14,6% ; les crevettes de 3,19 milliards d'USD, en hausse de 20,5% ; le poisson de tra de 1,72 milliard d'USD, en hausse de 10,1% ; et le poivre de 1,07 milliard d'USD, en hausse de 43,5%.

Entre janvier et novembre, les produits agricoles ont généré 29,78 milliards d'USD d'expéditions à l'étranger, en hausse de 23,2% par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, les exportations de produits d'élevage, aquatiques et forestiers ont respectivement augmenté de 4,4%, 11,8% et 19,6 % pour atteindre 475,5 millions d'USD, 9,2 milliards d'USD et 15,59 milliards d'USD, selon les statistiques.

L'Asie était le plus grand marché des produits agricoles, forestiers et aquatiques du Vietnam, représentant 48,2% du total des exportations au cours de la période. Elle était suivie par les Amériques avec 23,7% et l'Europe avec 11,3%.

Les expéditions vers l'Asie, les Amériques, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie ont respectivement augmenté de 16,1%, 23,6%, 30,4%, 4,4% et 13,9%.

Les États-Unis, la Chine et le Japon ont été les trois principales destinations des produits vietnamiens, avec 21,7%, 21,6% et 6,6% du total des importations.

VNA/CVN