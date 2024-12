Le marché des fusions et acquisitions (M&A) au Vietnam s’annonce prometteur en 2025

En 2025, les activités de fusions et acquisitions (M&A) connaîtront un changement plus positif. Les transactions précédemment reportées devraient à nouveau être florissantes, selon les prévisions des experts.

En 2024, le marché des fusions et acquisitions continue d’accumuler de l’énergie, en attendant un boom en 2025 avec les domaines diversifiés. Outre des domaines traditionnels tels que l’immobilier, la consommation et l’industrie, de nouveaux domaines tels que l’énergie verte et les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) sont apparus.

Concernant la numérisation de l'économie, de nombreuses entreprises étrangères établissent des centres de traitement de données au Vietnam pour profiter d'une main-d'œuvre qualifiée et à des prix raisonnables. Les industries liées à l’intelligence artificielle (IA) et au cloud computing suscitent également un grand intérêt des investisseurs étrangers. Parmi les secteurs économiques, les perspectives d'investissement dans les énergies renouvelables, l'éducation et la santé sont très prometteuses, a estimé Nguyên Công Ai, directeur général adjoint de KPMG Vietnam.

Dans le secteur d'immobilier, David Jackson, directeur général d'Avison Young Vietnam, prévoit que les principaux segments des fusions et acquisitions seront l'industrie, la logistique, les logements commerciaux, les bureaux et les projets complexes.

En outre, les nouvelles lois adoptées devraient raccourcir les procédures juridiques et protéger les droits de toutes les parties, promettant ainsi un environnement d'investissement plus stable et plus transparent. Par conséquent, les investisseurs internationaux maintiennent une vision optimiste de l'économie et du marché immobilier du Vietnam pour au moins les 5 à 10 prochaines années et continuent de poursuivre la stratégie d'expansion et de diversification de leur portefeuille d'investissement au Vietnam, a-t-il expliqué.

Depuis le début de 2024 jusqu’à présent, le marché des fusions et acquisitions a connu des affaires marquantes. VinFast Auto a acheté VinES Energy Solutions ; Mitsui a investi 560 millions d'USD à une série de projets de développement de l'électricité de GNL au Lot B-O Môn à Cà Mau, etc.

