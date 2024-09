Un pas en avant dans l’exportation d'énergies renouvelables offshore vers Singapour

Il s’agit d’une étape clé dans le processus de préparation et de mise en œuvre de ce projet. Cet appel d'offres vise à garantir le succès de l'initiative en fournissant des données précises et complètes sur les conditions naturelles et techniques de la zone de mise en œuvre du projet.

Les travaux comprendront la collecte de données sur la vitesse, la direction et l'intensité du vent à différentes altitudes, la mesure de paramètres hydrologiques tels que les vagues, les courants et le niveau de la mer, ainsi que des études géologiques des fonds marins. Ils incluent également l'évaluation du potentiel d’exploitation de l’énergie éolienne et l’identification de technologies avancées pour le développement des systèmes d’énergie éolienne offshore. Ces études seront menées par des experts nationaux et internationaux de premier rang.

Symbole de la coopération énergétique

Lors de la cérémonie, le président du conseil d'administration de Petrovietnam, Lê Manh Hùng, a souligné l'importance de cet événement, le considérant comme une étape marquante dans le domaine des énergies renouvelables offshore pour les deux pays.

Il s'est dit convaincu que l'alliance entre la PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) et Sembcorp Utilities Pte. Ltd surmonterait les obstacles pour mener à bien ce projet, devenant ainsi un symbole de la coopération énergétique entre le Vietnam et Singapour.

Il a également affirmé que ce projet représenterait un grand pas en avant vers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, reflétant clairement la détermination du gouvernement vietnamien à mettre en œuvre le Plan national de développement de l'électricité VIII.

Pour sa part, Wong Kim Yin, président-directeur général du groupe Sembcorp Industries, a confirmé que ces contrats visent à fournir des données précises sur les conditions naturelles et techniques du site du projet. Les travaux incluent la collecte de données sur le vent, la mesure de paramètres hydrologiques, des études géologiques des fonds marins, l'évaluation du potentiel d'exploitation de l'énergie éolienne, ainsi que l'identification de technologies avancées pour le développement des systèmes éoliens offshore.

Ce projet devrait contribuer à minimiser le changement climatique, renforçant ainsi la position du Vietnam et de Singapour sur la carte mondiale des énergies renouvelables. Il s'agit également d'un projet pilote du gouvernement vietnamien dans le domaine de l'énergie éolienne offshore, contribuant à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de la sécurité énergétique nationale et régionale.

Le projet est réalisé grâce à la coopération entre PTSC et SCU, filiale du groupe Sembcorp Industries, deux entreprises leaders dans le domaine de l'énergie et des services techniques en Asie du Sud-Est.

La mise en œuvre réussie de ce projet fournira une base de données essentielle pour la conception, la construction et l'exploitation de parcs éoliens offshore au Vietnam, avec une capacité de 2,3 GW. Cet appel d'offres joue un rôle clé pour garantir l'efficacité et la sécurité du projet, tout en offrant à PTSC et Sembcorp l'opportunité d'appliquer les technologies les plus avancées, contribuant ainsi au développement durable de l'industrie éolienne au Vietnam.

Enfin, cette collaboration permettra aux parties concernées de discuter et d'échanger sur les aspects techniques et stratégiques du projet, afin d'assurer son succès dans les prochaines étapes.

