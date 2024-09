Gojek quitte le Vietnam pour se concentrer sur les principaux marchés

>> Lancement de l’application Gojek au Vietnam

La décision de cesser ses opérations au Vietnam est conforme à la stratégie de développement à long terme de la société mère de Gojek, GoTo. GoTo est la plus grande entreprise technologique d'Indonésie.

"Nous avons décidé de mettre fin à nos opérations au Vietnam à partir du 16 septembre 2024", a déclaré la société dans un communiqué.

La décision permettra à l'entreprise de se concentrer sur des activités qui peuvent avoir des impacts significatifs et durables sur le marché, conformément à l'engagement de GoTo à atteindre une croissance commerciale durable à long terme, a ajouté un représentant.

Gojek est entrée au Vietnam en 2018 sous la marque GoViet, fournissant des services de transport en moto (GoRide), de transport en voiture (GoCar), de livraison de nourriture (GoFood) et de messagerie (GoSend) dans le pays.

Avant de quitter le Vietnam, Gojek opérait à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Binh Duong et Dông Nai.

Selon la société d'études de marché Mordor Intelligence, le marché vietnamien des services de transport en voiture est estimé à 880 millions USD en 2024 et devrait atteindre 2,16 milliards d'USD en 2029 avec un taux de croissance composé de 19,5% au cours des cinq prochaines années.

Le marché vietnamien est fragmenté avec Grab, Xanh SM, Be et Gojek.

Selon le Business Times de Singapour, Gojek Vietnam a représenté moins de 1% de la valeur brute des transactions de GoTo au deuxième trimestre, de sorte que le départ du Vietnam n'affectera pas la situation financière de la société mère.

Gojek a quitté la Thaïlande en 2021 et se concentrera désormais sur la Malaisie et Singapour.

En Indonésie, GoTo s'est imposé comme un écosystème numérique de premier plan dans les services à la demande (ODS) et la technologie financière grâce à GoTo Financial. En tant que plus grand marché d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie a encore une grande marge de croissance, ce qui nécessite davantage de ressources. Au deuxième trimestre de cette année, la valeur brute des transactions et le nombre de commandes terminées de Gojek ont augmenté respectivement de 18 % et 24 % par rapport à l'année précédente, atteignant des sommets historiques.

À Singapour, Gojek a également vu sa part de marché augmenter de trois points de pourcentage au deuxième trimestre. Le marché singapourien a une valeur moyenne des commandes élevée et continue d'être un marché clé pour GoTo.

