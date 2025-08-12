Le PM appelle à booster la coopération technologique de pointe avec les entreprises américaines

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a invité Qualcomm à accroître ses investissements ciblés au Vietnam, en développant la recherche et la production de technologies avancées. Il a appelé le groupe américain à co-construire un écosystème d’innovation avec le Vietnam, favorisant notamment les startups.

Pham Minh Chinh a également souligné l’importance d’appuyer les grandes entreprises vietnamiennes pour qu’elles intègrent les chaînes d’approvisionnement mondiales en technologies de pointe. Il a en outre mis en avant la nécessité de former des ressources humaines qualifiées dans la fabrication de semi-conducteurs et le transfert des technologies clés.

De plus, le Premier ministre a sollicité le soutien de Qualcom pour la consolidation de l’économie de marché à orientation socialiste vietnamienne. Insistant sur la détermination du Vietnam à accélérer son renouvellement, Pham Minh Chinh a encouragé Qualcomm à tirer parti des atouts du pays pour soutenir le développement des secteurs technologiques de pointe.

De son côté, Cristiano Amon a assuré que la collaboration de Qualcomm avec ses partenaires vietnamiens s’étendra à des domaines tels que l’informatique haute performance et les caméras intégrant l’intelligence artificielle (IA).

Il a aussi évoqué la création de centres de données nouvelle génération, affirmant que le Vietnam est appelé à devenir un centre régional majeur de recherche et développement, notamment dans le domaine de l’IA.

Le dirigeant de Qualcomm a réitéré son engagement à consacrer énergie et ressources aux projets conjoints, ouvrant ainsi au Vietnam la voie vers l’intégration durable dans les chaînes d’approvisionnement globales, tout en identifiant les opportunités à saisir pour un partenariat gagnant-gagnant.

Qualcomm est le leader mondial des technologies sans fil et des communications mobiles avancées 5G, avec une capitalisation boursière d’environ 160 milliards d’USD. Le groupe étend désormais ses activités au domaine de l’intelligence artificielle en périphérie (Edge AI).

Présent au Vietnam depuis plus de 20 ans, Qualcomm a créé à Hanoï le premier centre de recherche et développement (R&D) en Asie du Sud-Est ; il vient d’acquérir l’entreprise d’IA générative appartenant à VinAI/Vingroup et d’ouvrir un centre de R&D en IA dans la capitale vietnamienne - le troisième plus grand centre d’IA du groupe dans le monde, après les États-Unis et l’Inde.

Depuis plus de deux décennies, Qualcomm mène de nombreux programmes de coopération visant à promouvoir l’écosystème technologique et l’innovation au Vietnam. Parmi les initiatives phares figure le Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC), qui a soutenu l’incubation de 29 start-up technologiques, permis de lever plus de 32 millions d’USD, commercialisé 25 produits et enregistré 87 brevets. Le groupe collabore également avec Viettel et VNPT pour développer des technologies et équipements liés à la 5G et au Wi-Fi.

VNA/CVN