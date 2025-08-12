Vietnam et Lao renforcent leur coopération dans la réforme des entreprises publiques

Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies a eu une séance de travail, le 12 août à Hanoï, avec une délégation de la Commission centrale de réforme des entreprises publiques du Parti populaire révolutionnaire lao, conduite par Saleumxay Kommasith, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et chef de la Commission, en visite de travail au Vietnam.

Trân Luu Quang a qualifié la visite de la délégation lao au Vietnam d'étape importante et concrète pour renforcer la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos.

Il a félicité le Laos pour ses réalisations dans la mise en œuvre de la Résolution du XIe Congrès national du PPRL et s'est déclaré satisfait de la coopération de plus en plus substantielle et efficace entre les deux Partis et les deux États dans un large éventail de domaines.

Il a souligné que l'échange d'expériences en matière d'élaboration de politiques de développement socio-économique, de perfectionnement des institutions et des politiques, et notamment de réforme des entreprises publiques, constitue une approche concrète et significative contribuant au maintien de la stabilité et au développement des deux pays.

Trân Luu Quang a informé la délégation lao des principales orientations, lignes directrices et politiques du PCV et de l'État en matière de restructuration et de réorganisation des entreprises publiques.

Il a souligné que la réforme des entreprises publiques au Vietnam a toujours été menée sous la direction du Parti, considérée comme une tâche essentielle pour renforcer le rôle moteur du secteur public tout en favorisant une croissance durable.

Il a partagé l'expérience du Vietnam en matière de mise en place d'un cadre juridique transparent et cohérent, d'équilibre entre la gestion de l'État et l'autonomie des entreprises, de modernisation des mécanismes de gouvernance et d'amélioration des capacités des dirigeants et des travailleurs. Il a évoqué les défis rencontrés lors du processus de réforme et les enseignements tirés de la direction et des conseils du Parti dans la pratique.

Pour sa part, Saleumxay Kommasith a souligné que l’expérience vietnamienne en matière de gestion et de développement des entreprises publiques présente de nombreuses similitudes avec la situation du Laos, en particulier alors que le pays intensifie ses réformes économiques et son intégration internationale.

Il a partagé les résultats obtenus par le Laos en matière de développement économique et les défis et défis rencontrés dans la réforme et la modernisation des entreprises publiques. Il a affirmé que l’expérience du Vietnam en matière de cadre juridique, de mécanismes politiques, de modèles de gouvernance et de solutions d’efficacité opérationnelle représente un atout précieux et un soutien concret pour le développement des entreprises lao.

