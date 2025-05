L'esprit entrepreneurial au cœur du développement durable de Hô Chi Minh-Ville

Selon Pham Phu Ngoc Trai, président de Global Integration Business Consultants (GIBC) et de Packaging Recycling Organization Vietnam (PRO Vietnam), la ville ne s’est jamais contentée d’attendre des conditions idéales pour se lancer. "À des époques où il n’y avait ni orientation claire ni modèle défini, la ville n’a pas hésité à innover et à ouvrir de nouvelles voies", a-t-il déclaré. Il souligne que "montrer la voie n’est pas un titre, mais un choix", celui d’une ville "prête à s’engager, à prendre des risques pour accompagner le développement du pays".

Lâm Quôc Thanh, directeur général du Saigon Trading Group - SATRA, rappelle que depuis sa création en 1995, l’entreprise n’a cessé de se positionner comme un pilier économique local. SATRA concentre ses efforts sur ses secteurs clés : commerce et services, production et transformation, import-export, investissement afin de préserver et renforcer ses atouts. SATRA maintient notamment un bureau de représentation au Japon, qui soutient ses filiales dans la recherche de partenariats commerciaux tout en jouant un rôle de pont entre Hô Chi Minh-Ville et le marché japonais.

De son côté, Diêp Nam Hai, directeur général de Cholimex Food Joint Stock Company, affirme que l’entreprise demeure un acteur majeur de l’industrie alimentaire vietnamienne, spécialisée dans les sauces, condiments, produits à tremper et surgelés. Début avril 2025, la société a inauguré sa deuxième usine, un pas stratégique pour suivre les nouvelles tendances du marché et élargir ses capacités de production.

Croissance soutenue des entreprises locales

Les entreprises de Hô Chi Minh-Ville représentent aujourd’hui plus de 50% du PIB, 67% du capital d’investissement social total et 25% du chiffre d’affaires à l'import-export du pays. Depuis quatre décennies, de nombreuses marques vietnamiennes majeures sont nées ou se sont développées avec succès dans cette ville.

Les autorités municipales reconnaissent les entreprises comme des ressources clés et des moteurs du développement durable. Elles s’engagent à accompagner la communauté entrepreneuriale, en particulier 50 entreprises représentatives identifiées comme stratégiques pour l’image et l’économie de la ville, notamment dans le cadre de leur expansion à l’international.

Dans un contexte de tensions commerciales mondiales, marqué notamment par les politiques fiscales réciproques des États-Unis, la ville maintient son objectif de croissance ambitieux fixé à 8,5%.

Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, réaffirme l’engagement de la ville à suivre la directive du Premier ministre visant à faire du secteur privé le principal moteur de la croissance nationale. Il insiste sur la nécessité de placer les citoyens et les entreprises au cœur de l’action publique, considérant les entreprises comme à la fois les bénéficiaires et les catalyseurs du développement.

Les autorités de la ville continueront ainsi de soutenir activement les entreprises dans leur croissance, notamment en accélérant la réforme administrative, en améliorant l’environnement des affaires, en renforçant l’attractivité des investissements étrangers et privés, et en créant de nouvelles opportunités de croissance pour la communauté entrepreneuriale.

VNA/CVN